कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी केस, सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी स्टेटस रिपोर्ट, मंत्री बोले थे आतंकियों की बहन

Controversial Statement Case : कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के मामले में एसआईटी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को निष्ठाहीन बताते हुए नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की थी।



आपको बता दें कि, मंत्री विजय शाह ने एक सभा के दौरान मंच से भाषण देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान से जुड़े मामले पर आगामी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।