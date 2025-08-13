13 अगस्त 2025,

भोपाल

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी केस, सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी स्टेटस रिपोर्ट, मंत्री बोले थे आतंकियों की बहन

Controversial Statement Case : कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी के मामले में एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 13, 2025

Controversial Statement Case
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी केस (Photo Source- Patrika)

Controversial Statement Case : कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के मामले में एसआईटी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को निष्ठाहीन बताते हुए नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की थी।

आपको बता दें कि, मंत्री विजय शाह ने एक सभा के दौरान मंच से भाषण देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान से जुड़े मामले पर आगामी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

आज पेश होगी रिपोर्ट

बता दें कि मंत्री शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पिछले महीने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से आज केस की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी, नकाबपोश चोर सिर्फ 4 मिनट सब कुछ साफ कर गए, देखें वारदात का CCTV
इंदौर
Stolen Case In Retired Judge House

चट्टान की दरार से उठ रही आग की लपटें, पड़ोस में है मां काली मंदिर, चमत्कार मानकर उमड़ी भीड़
बेतुल
Flames Rise From Rock

13 Aug 2025 10:16 am

