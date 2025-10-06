कफ सिरप से अब तक 16 मौतें, जनता पूछ रही… जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश क्यों?

बैतूल/आमला. आमला के कलमेश्वरा में कैलाश यादव के बेटे कबीर (4) और ग्राम जामुन बिछुआ निवासी निखिलेश धुर्वे के ढाई वर्षीय बेटे गर्भित की मौत का मामला सामने आया है। कैलाश के अनुसार कबीर को 24 अगस्त को परासिया के डॉक्टर सोनी को दिखाया था। उन्होंने कोल्ड्रिफ लिखी थी। 30 को दोबारा गए तो दूसरे डॉक्टर के पास को कहा। नागपुर में डॉक्टरों ने किडनी खराब होने की आशंका जताई थी। 7 सितंबर को बैतूल में निजी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर के कहने पर हमीदिया भोपाल में भर्ती किया था। 8 की सुबह कबीर की मौत गई। निखिलेश के अनुसार गर्भित को 18 सितंबर को डॉ. सोनी को दिखाया था। एक को मौत हो गई।