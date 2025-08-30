खिलाड़ी को पछताना नहीं चाहिए, क्रिकेटर मदनलाल ने दिया सफलता का मंत्र

Madanlal- मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस महोत्सव के दूसरे दिन महिला फुटबॉल में बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सरदारपुर की टीम ने मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर गांव की टीम को 1-0 से हरा दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू हुए प्रदेशव्यापी खेल महोत्सव के दूसरे दिन प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मैच की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में सुव्यवस्थित खेल अधोसंरचना और सुदृढ़ खिलाड़ियों का निर्माण की सतत प्रक्रिया का उल्लेख किया। विशेष रूप से उपस्थित क्रिकेटर मदनलाल ने खेलों में सफलता का मंत्र दिया।