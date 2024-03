और पास आया भोपाल, कम हो जाएगी 7 किमी की दूरी, यह है नई सड़क का रूट

भोपालPublished: Mar 11, 2024 03:22:37 pm Submitted by: deepak deewan

Distance from airport to Bhopal will be reduced by 7 km संजीव नगर से नेवरी लालघाटी तक की इस बहुप्रतीक्षित सड़क का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल लोकार्पण करेंगे

नई रोड से एयरपोर्ट से भोपाल की दूरी कम हो जाएगी

एमपी की राजधानी इतनी तेजी से फैल रही है कि कुछ क्षेत्रों से तो कई किमी का फासला हो गया है। इनमें महानगर भोपाल का एयरपोर्ट भी शामिल है। इन इलाकों की दूरी घटाने के लिए नए मार्ग बनाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक नई रोड से एयरपोर्ट से भोपाल की दूरी कम हो जाएगी।