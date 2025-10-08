Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

Diwali Travel will be Expensive: अगर आप भी दिवाली पर घर जाने का सोच रहे हैं तो जरूर पढ़ें आपके काम की जरूरी खबर...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 08, 2025

diwali travel will expensive know why

diwali travel will expensive: जानेैं कितना किराया, देखें लिस्ट

Diwali Travel: दीपावली पर घर जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन भोपाल से यूपी और बिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति लगभग फुल हो चुकी है। विशेषकर 15 से 18 अक्टूबर के बीच की तारीखों में तो भोपाल से गोरखपुर और पटना जाने वाली ट्रेनों में लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। बात करें हवाई सफर की तो उड़ानों का किराया भी 30 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है। कुल मिलाकर यदि आपने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाया है तो अब चुनौती का सामना करना ही होगा।

भोपाल से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां

(15 से 18 अफ्टूबर तक पूरी तरह भरी)

ट्रेन नंबर- स्लीपर - श्रेणी - थर्ड एसी

-- 20805 एपी एक्सप्रेस 10 वेटिंग 5 वेटिंग

-- 12625 केरला एक्सप्रेस रिग्रेट 2 सीट

-- 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट

-- 12155 भोपाल एक्सप्रेस 2 वेटिंग 11 वेटिंग

-- 12409 गोंडवाना एक्सप्रेस रिग्रेट 5 वेटिंग

-- 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग

-- 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग

-- 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग

-- 12919 मालवा एक्सप्रेस 17 वेटिंग 5 वेटिंग

-- 12807 समता एक्सप्रेस रिग्रेट 10 वेटिंग

-- 12137 पंजाब मेल 24 वेटिंग 9 वेटिंग

-- 11077 झेलम एक्सप्रेस 10 वेटिंग 9 वेटिंग

-- 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रिग्रेट 5 वेटिंग

TRAIN (FILE PHOTO)

भोपाल से पटना जाने वाली ट्रेन

-19483 अहमदाबाद-बरौनी एफ्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट
-19313 इंदौर-पटना एफ्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट
-19435 अहमदाबाद-आसनसोल साप्ताहिक रिग्रेट
- 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल रिग्रेट 134 वेटिंग

एक नजर विमान के किराये पर

Air India Flight

रोजाना किराया - दीपावली के पहले किराया

भोपाल-दिल्ली - 3393-4150 4612-5566

दिल्ली-भोपाल - 3500-4250 4342-7960

भोपाल-मुंबई - 3700-4200 5250-5338

मुंबई-भोपाल - 3950-4500 6514-14278

भोपाल-बेंगलुरु - 27500-8800 5987-7468

बेंगलुरु-भोपाल - 27850-8950 15108-18263

भोपाल-हैदराबाद - 5500-6800 6208-8184

हैदराबाद-भोपाल - 26250-7200 10174-14311

भोपाल-पुणे - 25510-6380 5860-6421

पुणे-भोपाल - 5710-7250 11375-13084

भोपाल-अहमदाबाद - 3745-4599 4356-4556

अहमदाबाद-भोपाल - 3830-4790 10082-13685

बड़ा खुलासा: कोल्ड्रिफ में मिला जहरीला केमिकल, 12 सदस्यीय टीम करेगी जांच
भोपाल
Cough-Syrup-Death-Case

Published on:

08 Oct 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

Cough Syrup Case
भोपाल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी मालिक को पकड़ने चेन्नई पहुंची पुलिस, 21 मासूमों की मौत पर सबसे बड़ा एक्शन

Cough Syrup Death Case big Update
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन पर बड़ा अपडेट: 3 महीने से बैठकें ठप, BDA से पूछताछ

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बड़ा खुलासा: कोल्ड्रिफ में मिला जहरीला केमिकल, 12 सदस्यीय टीम करेगी जांच

Cough-Syrup-Death-Case
भोपाल

बढ़ेगा Tax का बोझ ! पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग पर खर्च करेगा 1 करोड़ रुपए

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
