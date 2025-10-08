दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

diwali travel will expensive: जानेैं कितना किराया, देखें लिस्ट
Diwali Travel: दीपावली पर घर जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन भोपाल से यूपी और बिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति लगभग फुल हो चुकी है। विशेषकर 15 से 18 अक्टूबर के बीच की तारीखों में तो भोपाल से गोरखपुर और पटना जाने वाली ट्रेनों में लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। बात करें हवाई सफर की तो उड़ानों का किराया भी 30 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है। कुल मिलाकर यदि आपने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाया है तो अब चुनौती का सामना करना ही होगा।
(15 से 18 अफ्टूबर तक पूरी तरह भरी)
ट्रेन नंबर- स्लीपर - श्रेणी - थर्ड एसी
-- 20805 एपी एक्सप्रेस 10 वेटिंग 5 वेटिंग
-- 12625 केरला एक्सप्रेस रिग्रेट 2 सीट
-- 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट
-- 12155 भोपाल एक्सप्रेस 2 वेटिंग 11 वेटिंग
-- 12409 गोंडवाना एक्सप्रेस रिग्रेट 5 वेटिंग
-- 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग
-- 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग
-- 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रिग्रेट 8 वेटिंग
-- 12919 मालवा एक्सप्रेस 17 वेटिंग 5 वेटिंग
-- 12807 समता एक्सप्रेस रिग्रेट 10 वेटिंग
-- 12137 पंजाब मेल 24 वेटिंग 9 वेटिंग
-- 11077 झेलम एक्सप्रेस 10 वेटिंग 9 वेटिंग
-- 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रिग्रेट 5 वेटिंग
-19483 अहमदाबाद-बरौनी एफ्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट
-19313 इंदौर-पटना एफ्सप्रेस रिग्रेट रिग्रेट
-19435 अहमदाबाद-आसनसोल साप्ताहिक रिग्रेट
- 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल रिग्रेट 134 वेटिंग
रोजाना किराया - दीपावली के पहले किराया
दिल्ली-भोपाल - 3500-4250 4342-7960
भोपाल-मुंबई - 3700-4200 5250-5338
मुंबई-भोपाल - 3950-4500 6514-14278
भोपाल-बेंगलुरु - 27500-8800 5987-7468
बेंगलुरु-भोपाल - 27850-8950 15108-18263
भोपाल-हैदराबाद - 5500-6800 6208-8184
हैदराबाद-भोपाल - 26250-7200 10174-14311
भोपाल-पुणे - 25510-6380 5860-6421
पुणे-भोपाल - 5710-7250 11375-13084
भोपाल-अहमदाबाद - 3745-4599 4356-4556
अहमदाबाद-भोपाल - 3830-4790 10082-13685
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग