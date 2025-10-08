दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

Diwali Travel: दीपावली पर घर जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन भोपाल से यूपी और बिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति लगभग फुल हो चुकी है। विशेषकर 15 से 18 अक्टूबर के बीच की तारीखों में तो भोपाल से गोरखपुर और पटना जाने वाली ट्रेनों में लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। बात करें हवाई सफर की तो उड़ानों का किराया भी 30 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है। कुल मिलाकर यदि आपने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाया है तो अब चुनौती का सामना करना ही होगा।