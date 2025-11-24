दहेज प्रताड़ना: किसी ने मांगी कार तो किसी नकदी के लिए पीटा, एक दिन में 4 FIR, बेटियों पर अपनों की क्रूरता

भोपाल में दहेज प्रताड़ना के 4 केस दर्ज (Photo Source- Patrika)
Dowry Harassment : पुलिस प्रशासन की तमाम सख्तियों के बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दहेज की मांग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शहर में स्थित महिला थाने में एक ही दिन में दहेज प्रताड़ना के चार बड़े मामले दर्ज हुए हैं, जिसने बेटियों पर अपनो ने ही लालच के चलते क्रूरता की हदें पार की है।
इन चारों मामलों में पत्नियों ने अपने पति और ससुराल वालों पर लाखों रुपए, कार और बुलेट की मांग कर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल, सभी ममालों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यहां एक महिला ने अपने पति इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया कि, शादी के कुछ महीनों बाद ही 5 लाख रुपए की मांग शुरू हो गई। पीड़िता का आरोप है कि, उसके परिवार द्वारा पति की मांग पूरी न कर पाने पर उसे ताने, गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। महिला के आरोप के मुताबिक, पति उसे मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता है।
कुछ ही देर के भीतर दर्ज हुए एक अन्य मामले में दूसरी पीड़िता ने अपने पति मोहसिन खान और उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि, वो 5 लाख रुपये व एक बुलेट बाइक की मांग रखी। पीड़िता ने बताया कि, इतनी बड़ी रकम दे पाना संभव नहीं था, जिसपर पति को मना करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।
तीसरे मामले में महिला ने पति जीतेंद्र राठौर पर आरोप लगाया कि उसने 3 लाख रुपए और कार की मांग रखी। पीड़िता ने अपने माता-पिता पर बोझ न डालने की बात कही तो पति और ससुरालजन हिंसक हो गए और महिला को प्रताड़ित करने लगे।
चौथे मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि, शादी में सबकुछ देने के बावजूद उसके पति नवकेश गौतम ने बाद में 10 लाख रूपए की डिमांड कर दी। रकम बहुत ज्यादा होने पर मना किया तो उसने मानसिक और शारिरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। पति द्वारा आए दिन की मारपीट से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
