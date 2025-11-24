दहेज प्रताड़ना: किसी ने मांगी कार तो किसी नकदी के लिए पीटा, एक दिन में 4 FIR, बेटियों पर अपनों की क्रूरता

यहां एक महिला ने अपने पति इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया कि, शादी के कुछ महीनों बाद ही 5 लाख रुपए की मांग शुरू हो गई। पीड़िता का आरोप है कि, उसके परिवार द्वारा पति की मांग पूरी न कर पाने पर उसे ताने, गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। महिला के आरोप के मुताबिक, पति उसे मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता है।