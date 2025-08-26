‘गाड़ी ट्रांसफर’ कराने के लिए आ गया नया नियम, जनरेट करना होगा OTP

MP News: आधार कार्ड और पासपोर्ट की तर्ज पर अब ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी एक्टिव मोबाइल नंबर ही वाहन मालिक की सही पहचान करवाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, लर्निंग और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त गाड़ी की डिटेल्स के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन दर्ज करने पर ओटीपी जनरेट होगा। यदि मोबाइल नंबर में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे मामलों में ओटीपी जनरेट ही नहीं होगा।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सारथी पोर्टल एवं परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेशन लिंक को ओपन कर वाहन मालिक आसानी से अपना नया मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर के साथ अपडेट कर सकते हैं। शहर के 18 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों के लिए अपडेट विंडो ओपन किया है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में ठीक तरह से दर्ज ही नहीं हुआ।
परिवहन विभाग संबंधित आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में दर्ज नंबर में भिन्नता पाई जा रही थी। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें असल गाड़ी मालिक ने बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जबरन दूसरे पक्ष पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने के आरोप भी लगाए।