‘गाड़ी ट्रांसफर’ कराने के लिए आ गया नया नियम, जनरेट करना होगा OTP

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सारथी पोर्टल एवं परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेशन लिंक को ओपन कर वाहन मालिक आसानी से अपना नया मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर के साथ अपडेट कर सकते हैं। शहर के 18 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों के लिए अपडेट विंडो ओपन किया है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में ठीक तरह से दर्ज ही नहीं हुआ।