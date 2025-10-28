एमपी में वेतन-भत्तों और पेंशन पर बड़ी कवायद, पुनर्विचार के लिए वित्त मंत्री ने बुलाई बैठक

MLA Salary- केंद्र ने सरकारी अमले के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे जहां केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी है वहीं मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों की आस भी जाग गई है। पूर्व के वेतनमानों की तरह उन्हें भी देरसबेर आठवें वेतनमान का लाभ मिलना तय है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों व पेंशन के लिए बड़ी कवायद शुरु की है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसके लिए पुनर्विचार बैठक बुलाई। यहां विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों व पेंशन के संबंध में उन्होंने अहम निर्देश दिए।