दिवाली में कटेगी जेब, 20-25% तक महंगे हुए ‘फ्लाइट टिकट’

MP News: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में अभी वक्त है लेकिन विमानन कंपनियों में मुनाफा कमाने की रेस शुरु हो गई है। भोपाल से अनेक शहरों के लिए एयर इंडिया एवं इंडिगो एयर लाइंस ने अपने टिकट 20 से 25 प्रतिशत तक महंगे कर दिए हैं। भोपाल से अन्य शहरों के लिए दिवाली के आसपास आने-जाने के लिए करीब 25 हजार एयर टिकट बुक हो चुके हैं।