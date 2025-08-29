Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

दिवाली में कटेगी जेब, 20-25% तक महंगे हुए ‘फ्लाइट टिकट’

MP News: भोपाल से अन्य शहरों के लिए दिवाली के आसपास आने-जाने के लिए करीब 25 हजार एयर टिकट बुक हो चुके हैं।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में अभी वक्त है लेकिन विमानन कंपनियों में मुनाफा कमाने की रेस शुरु हो गई है। भोपाल से अनेक शहरों के लिए एयर इंडिया एवं इंडिगो एयर लाइंस ने अपने टिकट 20 से 25 प्रतिशत तक महंगे कर दिए हैं। भोपाल से अन्य शहरों के लिए दिवाली के आसपास आने-जाने के लिए करीब 25 हजार एयर टिकट बुक हो चुके हैं।

त्योहारों से पहले बुकिंग तेज

सावन मास समाप्त होने के बाद उज्जैन आने-वाले यात्रियों की संख्या अब कम हुई है। अब गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, छठ पूजा, दिवाली के मौके पर हजारों की संख्या में यात्री भोपाल से अनेक शहरों और देशों के लिए उड़ाने भरेंगे। इसको देखते हुए एयरलाइन्स ने टिकट में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

फोटो सोर्स: पत्रिका

हालांकि, जुलाई से अगस्त का महीना यात्रा के लिए सुस्त माना जाता है। लेकिन एयलाइन्स में यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एयर इंडिया एवं इंडिगो जैसे ऑपरेटरों ने अब तक उन्हीं रूट्स के लिए डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जहां लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं।

जानिए क्या है फ्लाइटों के रेट

भोपाल-मुंबई

वर्तमान किराया- 3800 से 4200
दीपावली पर-5285 से 9744

मुंबई-भोपाल

वर्तमान किराया-3500 से 4000
दीपावली पर- 7706 से 9914

भोपाल-दिल्ली

वर्तमान किराया-5100-6600
दीपावली पर- 7680-8746

दिल्ली-भोपाल

वर्तमान किराया-4300 से 6500
दीपावली पर-6862 से 7061

भोपाल-बेंगलुरु

वर्तमान किराया-6500 से 7200
दीपावली पर- 7098 से 12876

बेंगलुरु-भोपाल

वर्तमान किराया-7650 से 8400
दीपावली पर-9876 से 14937

भोपाल-हैदराबाद

वर्तमान किराया-5200 से 5600
दीपावली पर-9977 से 12205

हैदराबाद-भोपाल

वर्तमान किराया-5500 से 5850
दीपावली पर- 9804 से 12389

भोपाल-अहमदाबाद

वर्तमान किराया-4100 से 5300
दीपावली पर-8199 से 7462

अहमदाबाद-भोपाल

वर्तमान किराया-6300 से 7600
दीपावली पर-9837 से 9362

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Published on:

29 Aug 2025 11:05 am

Madhya Pradesh / Bhopal / दिवाली में कटेगी जेब, 20-25% तक महंगे हुए 'फ्लाइट टिकट'

