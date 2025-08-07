रक्षा बंधन पर फ्री बस सेवा से 5 लाख बहनों की बढ़ेगी मुसीबत, चौंका देगी वजह

Bhopal News: रक्षा बंधन 9 अगस्त (Raksha Bandhan 2025) को है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड हर साल की तरह इस बार भी बहनों को नि:शुल्क यात्रा (Free Bus Service for Women) करवाएगा। लेकिन सिटी बसों (City Bus in Bhopal) की संख्या गिनती की है। ऐसे में सिटी की ये फ्री सेवा एमपी की बहनों के लिए भारी पड़ने वाली है। बीसीएलएल की फरियाद तीन प्रमुख बस ऑपरेटरों ने अनसुनी कर दी है।