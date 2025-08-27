एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित, सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल बंद, अधिसूचना जारी

Ganesh Chaturthi Holiday in MP : गणेश चतुर्थी यानी आज पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसी आदेश के तहत 27 अगस्त यानी आज प्रदेश भर के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इसे लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि, प्रदेश में ये पहली बार है, जब गणेश चतुर्थी के मौके पर छुट्टी घोषित की गई है।
मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी पर छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे लेकर बीती रात ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
सामान्य प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया है कि, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसंबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, बुधवार दिनांक 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, पूर्व घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।
आपको बता दें कि, इससे पहले राजधानी भोपाल में गणेश चतुर्थी को लेकर लोकल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था। यानी सिर्फ राजधानी के सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टी रहती। ये आदेश भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किया गया था। लेकिन, अब मोहन सरकार के आदेश के बाद ये अवकाश प्रदेशभर में जारी किया गया है। ऐसे में आज किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी दफ्तर जाने से बचें।