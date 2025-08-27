Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित, सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल बंद, अधिसूचना जारी

Ganesh Chaturthi Holiday in MP : गणेश चतुर्थी पर मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित की गई है। ऐसे में आज सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 27, 2025

Ganesh Chaturthi Holiday in MP
एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित (Photo Source- Patrika)

Ganesh Chaturthi Holiday in MP : गणेश चतुर्थी यानी आज पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसी आदेश के तहत 27 अगस्त यानी आज प्रदेश भर के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इसे लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि, प्रदेश में ये पहली बार है, जब गणेश चतुर्थी के मौके पर छुट्टी घोषित की गई है।

मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी पर छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे लेकर बीती रात ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी।

Local Holiday Declared

सरकार ने जारी की अधिसूचना

सामान्य प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया है कि, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसंबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, बुधवार दिनांक 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, पूर्व घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

भोपाल कलेक्टर भी घोषित कर चुके हैं लोकल हॉलिडे

आपको बता दें कि, इससे पहले राजधानी भोपाल में गणेश चतुर्थी को लेकर लोकल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था। यानी सिर्फ राजधानी के सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टी रहती। ये आदेश भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किया गया था। लेकिन, अब मोहन सरकार के आदेश के बाद ये अवकाश प्रदेशभर में जारी किया गया है। ऐसे में आज किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी दफ्तर जाने से बचें।

Updated on:

27 Aug 2025 09:08 am

Published on:

27 Aug 2025 09:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित, सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल बंद, अधिसूचना जारी

