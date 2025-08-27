एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित, सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल बंद, अधिसूचना जारी

आपको बता दें कि, इससे पहले राजधानी भोपाल में गणेश चतुर्थी को लेकर लोकल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था। यानी सिर्फ राजधानी के सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टी रहती। ये आदेश भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किया गया था। लेकिन, अब मोहन सरकार के आदेश के बाद ये अवकाश प्रदेशभर में जारी किया गया है। ऐसे में आज किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी दफ्तर जाने से बचें।