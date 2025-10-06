खुशखबरी, भोपाल से गुवाहाटी के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट, असम के सीएम से मिले मोहन यादव

CM Mohan Yadav on Assam Visit: असम के दो दिवसीय दौरे पर सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के घर पर की शिष्टाचार मुलाकात।
Good News: राजधानी भोपाल से गुवाहाटी के बीच अब सीधी उड़ान शुरू होगी। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए दोनों राज्य इसके लिए प्रयास करेंगे। यह बात गुवाहटी में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कही। वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके बीच हुई चर्चा में सीएम ने भोपाल से गुवाहाटी (Bhopal Guwahati Direct Flight) के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया।
बता दें कि सीएम मोहन यादव असम के दो दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव भी उपस्थित थीं। डॉ. सरमा ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके किया, जबकि डॉ. यादव ने उन्हें महाकालेश्वर मंदिर का एक आकर्षक चित्र भेंट किया।
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि, वन्य जीवों के परस्पर आदान-प्रदान को और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने असम के सीएम को अवगत कराया कि असम के कई उद्योगपति और निवेशकमध्य प्रदेश में निवेश कर हमसे जुड़ना चाहते हैं। मप्र की धरती पर सभी निवेशकों का स्वागत करेंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि असम और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से हस्तशिल्प, रेशम और बांस आधारित उत्पादों और पारंपरिक व्यापार सहयोग को बढ़ावा देंगे। इस पहल से दोनों राज्यों (MP CM with Assam CM)में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए नए बाजार और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग