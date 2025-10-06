खुशखबरी, भोपाल से गुवाहाटी के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट, असम के सीएम से मिले मोहन यादव

Good News: राजधानी भोपाल से गुवाहाटी के बीच अब सीधी उड़ान शुरू होगी। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए दोनों राज्य इसके लिए प्रयास करेंगे। यह बात गुवाहटी में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कही। वे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके बीच हुई चर्चा में सीएम ने भोपाल से गुवाहाटी (Bhopal Guwahati Direct Flight) के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया।