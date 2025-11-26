एमपी के 3 लाख किसानों को 238 करोड़ रुपए बांटेगी सरकार, 6 जिलों को मिलेगा लाभ

MP Farmers- एमपी के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार उन्हें फसल क्षति की राशि बांट रही है। यह राहत राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फसलें अतिवृष्टि, बाढ और पीला मौजेक कीट व्याधि से खराब हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के बैंक खातों में राहत राशि अंतरित करेंगे। इसके अंतर्गत सरकार, किसानों को 238 करोड़ रुपए बांटेगी। श्योपुर में 27 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में किसानों के बैंक खातों में यह राशि डाली जाएगी। प्रदेश के 6 जिलों के 3 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसी दिन मुरैना जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 162 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे।