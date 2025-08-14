Hajj 2026 के लिए मुंबई में हुआ Live कुर्रा, एमपी के 4,567 लोगों का सपना होगा पूरा

Hajj Yatra 2026: मुकद्दस सफर हजयात्रा की उम्मीद में सालों से आस लगाए बैठे 4,567 लोगों का सपना जल्द पूरा होगा। दस हजार उम्मीदवारों में से इनके नाम चुने गए हैं। सेंट्रल हज कमेटी ने मुंबई के हज हाऊस में कुर्रा का लाइव आयोजन कराया। पांच हजार उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। 65 साल से अधिक आयु के उम्मीदवारों को रिजर्व केटेगरी में रखा गया है। देशभर से डेढ़ लाख लोगों का हज यात्रा के लिए चुना गया है। मध्यप्रदेश से 10328 लोगों ने यात्रा पर जाने के लिए आवेदन दिया था। सात अगस्त तक ये फार्म जमा किए गए थे।