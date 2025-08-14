Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Hajj 2026 के लिए मुंबई में हुआ Live कुर्रा, एमपी के 4,567 लोगों का सपना होगा पूरा

Haj Yatra 2026: मध्य प्रदेश से 10328 लोगों ने किया था हज यात्रा के लिए आवेदन, इनमें से 4,567 लोगों का हुआ चयन, जानें क्या है कुर्रा, कैसे किया जाता है हज यात्रियों का चयन...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 14, 2025

Hajj yatra 2026
Hajj yatra 2026: मध्य प्रदेश के 4567 लोग करेंगे पवित्र काबा के दीदार। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Hajj Yatra 2026: मुकद्दस सफर हजयात्रा की उम्मीद में सालों से आस लगाए बैठे 4,567 लोगों का सपना जल्द पूरा होगा। दस हजार उम्मीदवारों में से इनके नाम चुने गए हैं। सेंट्रल हज कमेटी ने मुंबई के हज हाऊस में कुर्रा का लाइव आयोजन कराया। पांच हजार उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। 65 साल से अधिक आयु के उम्मीदवारों को रिजर्व केटेगरी में रखा गया है। देशभर से डेढ़ लाख लोगों का हज यात्रा के लिए चुना गया है। मध्यप्रदेश से 10328 लोगों ने यात्रा पर जाने के लिए आवेदन दिया था। सात अगस्त तक ये फार्म जमा किए गए थे।

किस्तों में देनी होगी राशि

पहली किस्त करीब एक लाख, पिछले साल से ज्यादा राशि चुने गए हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में करीब एक लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। इसकी घोषणा होना बाकी है। राशि हज कमेटी के बैंक खाते जमा होगी।

देश की सभी हज कमेटियों में लाइव देखा गया कुर्रा

देश की सभी हज कमेटियों में कुर्रा (कुर्रा का अर्थ है लॉट्री सिस्टम) लाइव देखा गया। आयोजन कम्प्यूटराइज रहा, जहां रेडमाइज तरीके से हज यात्रा पर जाने वालों के नाम तय किए गए हैं।

Published on:

14 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Hajj 2026 के लिए मुंबई में हुआ Live कुर्रा, एमपी के 4,567 लोगों का सपना होगा पूरा

