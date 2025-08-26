‘मानसून’ का 62% कोटा पूरा, अगले 12 घंटे होंगे खतरनाक, 22 जिलों में ‘चेतावनी’ जारी

MP News: इस साल मानसून ने औसत बारिश का 62 फीसदी कोटा पूरा कर दिया है। अब 13.3 इंच पानी की और जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते रविवार तक क्षेत्र में 7 एमएम वर्षा दर्ज की गई, जिससे सीजन का आंकड़ा 22.7 इंच तक पहुंच गया जबकि पिछले साल इसी अवधि में 29.16 इंच वर्षा हो चुकी थी। जिले की औसत 36 इंच के मुकाबले अब तक 62 फीसदी पानी बरस चुका है। हालांकि गत वर्ष की तुलना में करीब 7 इंच कम बारिश हुई है।
चंबल कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने से चंबल नदी पर बने चारों डैम लबालब हो गए हैं। नागदा का हनुमान डैम ओवरलो होने लगा है। देर रात को यहां पानी माता मंदिर के ओटले के नीचे से बहता दिखाई दिया। इससे सालभर की पेयजल समस्या पर चिंता काफी हद तक दूर हो गई है। सोमवार की सुबह रिमझिम फुहारों के साथ हुई और दिनभर मौसम खुशनुमा रहा। हालांकि सूरज की किरणें नहीं निकलने और बादलों की मौजूदगी से वातावरण में नमी बनी रही।
लगातार बारिश के चलते मौसम में ठंडक घुल गई है। अब दिन और रात के तापमान में केवल एक डिग्री का ही अंतर रह गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नागदा, भोपाल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जिले की तहसीलों में बारिश पर नजर डालें तो तराना में सबसे ज्यादा 719 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। सबसे कम बारिश माकड़ौन तहसील में 342 मिमी हुई। 24 घंटे में 25 अगस्त की सुबह तक औसतन 3.7 मिमी वर्षा हुई। इसमें उज्जैन तहसील में 4, खाचरौद में 12, नागदा में 6.3, बड़नगर में 6 और माकड़ौन में 5 मिमी पानी गिरा। अब तक जिले की औसत बारिश 535.4 मिमी तक पहुंच चुकी है।
भू-अभिलेख शाखा के अनुसार इस वर्ष अब तक उज्जैन तहसील में 560, घट्टिया में 567.5, खाचरौद में 641, नागदा में 585.1, बड़नगर में 489, महिदपुर में 499, झारड़ा में 616.4, तराना में 719 और माकड़ौन में 342 मिमी वर्षा दर्ज हुई। वहीं पिछले वर्ष इसी अवधि में उज्जैन में 593, घट्टिया में 449.4, खाचरौद में 490, नागदा में 809.1, बड़नगर में 470, महिदपुर में 601, झारड़ा में 632.2, तराना में 642.1 और माकड़ौन में 569 मिमी पानी गिरा था। आंकड़े बताते हैं कि इस साल नागदा तहसील में पिछले वर्ष की तुलना में बारिश में 223.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है।