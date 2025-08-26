‘मानसून’ का 62% कोटा पूरा, अगले 12 घंटे होंगे खतरनाक, 22 जिलों में ‘चेतावनी’ जारी

भू-अभिलेख शाखा के अनुसार इस वर्ष अब तक उज्जैन तहसील में 560, घट्टिया में 567.5, खाचरौद में 641, नागदा में 585.1, बड़नगर में 489, महिदपुर में 499, झारड़ा में 616.4, तराना में 719 और माकड़ौन में 342 मिमी वर्षा दर्ज हुई। वहीं पिछले वर्ष इसी अवधि में उज्जैन में 593, घट्टिया में 449.4, खाचरौद में 490, नागदा में 809.1, बड़नगर में 470, महिदपुर में 601, झारड़ा में 632.2, तराना में 642.1 और माकड़ौन में 569 मिमी पानी गिरा था। आंकड़े बताते हैं कि इस साल नागदा तहसील में पिछले वर्ष की तुलना में बारिश में 223.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है।