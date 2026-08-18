बीजेपी में भारी पड़ेंगे एमपी के नेता, वर्चस्व पर प्रदेशाध्यक्ष बोले- और बढ़ेगा हमारा प्रभाव

mp bjp : बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश का वर्चस्व साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 6 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि नई कार्यकारिणी में शामिल 2 अन्य नेता भी मध्यप्रदेश से जुड़े हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्य राज्यों की तुलना में एमपी के नेताओं को खासी अहमियत दी है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के दबदबे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश भाजपा का संगठनात्मक प्रभाव और कद बढ़ेगा।