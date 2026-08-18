18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

बीजेपी में भारी पड़ेंगे एमपी के नेता, वर्चस्व पर प्रदेशाध्यक्ष बोले- और बढ़ेगा हमारा प्रभाव

hemant khandelwal : प्रदेश के अधिकांश युवा नेताओं को दिए अहम दायित्व, खंडेलवाल ने कहा- और बढ़ेगा एमपी भाजपा का वर्चस्व
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 18, 2026

हेमंत खंडेलवाल

MP BJP President Hemant Khandelwal- (Photo Source: X हैंडल)

mp bjp : बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश का वर्चस्व साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के 6 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि नई कार्यकारिणी में शामिल 2 अन्य नेता भी मध्यप्रदेश से जुड़े हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्य राज्यों की तुलना में एमपी के नेताओं को खासी अहमियत दी है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के दबदबे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश भाजपा का संगठनात्मक प्रभाव और कद बढ़ेगा।

मध्यप्रदेश के बड़े नामों को दरकिनार कर युवा और फ्रेश चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है। नितिन नवीन ने इस कवायद में जातीय संतुलन भी साधा है। खास बात यह है कि पीढ़ी परिवर्तन के फॉर्मूले पर दायित्व दिए गए हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी में एमपी के छह नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली हैं। इन सभी को अलग-अलग विंग का दायित्व सौंपा गया है। ला​लसिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर खासी तवज्जो दी गई है। खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। खजुराहो सांसद व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को भी प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की बड़ी जिम्मेदारी दी है।

महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के क्रम में मध्यप्रदेश की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है जबकि राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी दी है। एमपी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को भी नितिन नवीन ने तरजीह देते हुए राष्ट्रीय मीडिया सह- संयोजक नियुक्त किया है।

इतना ही नहीं, एमपी से संबंधित अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय टीम में अहम स्थान दिया गया है। विदिशा जिले के सौदान सिंह (चंडीगढ़) को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) बनाया है। इसके साथ ही मप्र कोटे से राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ (पंजाब) कार्यालय प्रभारी बने हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने जताई खुशी

बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को प्रमुख पद दिए गए हैं। इस पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश के नेताओं को अहम दायित्व दिए जाने से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश भाजपा का वर्चस्व और बढ़ेगा।

पार्टी में दायित्व मिलना कार्यकर्ताओं के समर्पण, परिश्रम और निष्ठा का सम्मान

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी में दायित्व मिलना कार्यकर्ताओं के समर्पण, परिश्रम और निष्ठा का सम्मान है। इन नेताओं का अनुभव भाजपा को नई मजबूती देगी। हेमंत खंडेलवाल ने कहा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से संगठन को आगे बढ़ाएंगे।

indore news : एमपी बीजेपी में घमासान, विधायक गोलू शुक्ला को दरकिनार करने पर भड़के समर्थक

ये भी पढ़ें
विधायक गोलू शुक्ला

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 06:52 am

Published on:

18 Aug 2026 06:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी में भारी पड़ेंगे एमपी के नेता, वर्चस्व पर प्रदेशाध्यक्ष बोले- और बढ़ेगा हमारा प्रभाव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अफसरों पर भड़के डिप्टी सीएम, योजना का मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने तुरंत मांगा प्रस्ताव

rajendra shukla sought a proposal for sushen scheme
भोपाल

Bhopal News : रसूखदारों के अवैध निर्माण बचाने का खेल, वक्त से पहले भदभदा गेट खोलने की तैयारी

Bhadbhada Gates
भोपाल

खुलासाः भोपाल में 1.20 करोड़ कमाने के लालच में 17 साल के रेहान की हत्या

Bhopal Teen Murder Case
भोपाल

BJP की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के 6 नेताओं को जगह, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

bjp
भोपाल

बालाघाट के नक्सलमुक्त एरिया में पहली बार पहुंची डॉक्टरों की टीम, 125 बच्चों की जान बचाई

Balaghat Naxal free area
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.