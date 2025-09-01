Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट की शायरी…

Hemant Khandelwal -प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्रवत संबंधों को गुलजार की शायरी से अभिव्यक्त किया।

भोपाल

deepak deewan

Sep 01, 2025

Hemant Khandelwal posted a Shayari on PM Narendra Modi's friendship with Russian President Putin
Hemant Khandelwal posted a Shayari on PM Narendra Modi's friendship with Russian President Putin

MP BJP- चीन में चल रही एससीओ मीटिंग पर दुनियाभर की नजर है। कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की तिकड़ी छाई हुई है। तीनों नेता फोटो सेशन के बाद एकसाथ दिखे। SCO समिट के दूसरे दिन भारत को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब इसके घोषणापत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। यहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती का नजारा भी सामने आया। दोनोें नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्रवत संबंधों को गुलजार की शायरी से अभिव्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर दोनों नेताओं का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पीछे खड़े दिख रहे हैं।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में एससीओ मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी मुद्दे पर गहन चर्चा करते नजर आ रहे हैं। दोनों राष्ट्रों के प्रमुख नेता चलते हुए बातचीत कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई अन्य देशोें के राष्ट्राध्यक्ष भी आसपास खड़े दिख रहे हैं।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वीडियो के साथ गुलजार की शायरी भी पोस्ट की। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

सहमा सहमा डरा सा रहता है
जानें क्यूँ जी भरा सा रहता है

काई सी जम गई है आँखों पर
सारा मंज़र हरा सा रहता है

एक पल देख लूँ तो उठता हूँ
जल गया सब ज़रा सा रहता है

By:-Gulzar

अटूट मित्रता

प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मित्रता की मिसाल देते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

अटूट मित्रता!

एक ही कार में बैठकर जब SCO बैठक के लिये पहुँचे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं रूसी राष्ट्रपति श्री @KremlinRussia_E जी!

Published on:

01 Sept 2025 03:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट की शायरी…

