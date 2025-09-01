पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पोस्ट की शायरी…

MP BJP- चीन में चल रही एससीओ मीटिंग पर दुनियाभर की नजर है। कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की तिकड़ी छाई हुई है। तीनों नेता फोटो सेशन के बाद एकसाथ दिखे। SCO समिट के दूसरे दिन भारत को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब इसके घोषणापत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। यहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती का नजारा भी सामने आया। दोनोें नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी के घनिष्ठ मित्रवत संबंधों को गुलजार की शायरी से अभिव्यक्त किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर दोनों नेताओं का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पीछे खड़े दिख रहे हैं।