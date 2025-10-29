BP-डायबिटीज से ‘ब्रेन स्ट्रोक’ का बढ़ा खतरा, बिल्कुल न करें ये 4 गलतियां

World Stroke Day 2025: बीपी, डायबिटीज की बीमारी की अनदेखी, नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेना, खान-पान में परहेज नहीं करना और धूम्रपान ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन रहा है। कुछ लोग समय पर इलाज के बाद स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो कई केस में जान बच जाने पर भी लोग नि:शक्त हो जा रहे हैं।