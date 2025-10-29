Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

BP-डायबिटीज से ‘ब्रेन स्ट्रोक’ का बढ़ा खतरा, बिल्कुल न करें ये 4 गलतियां

World Stroke Day 2025: शरीर के किसी अंग में अचानक कमजोरी महसूस हो, कोई अंग सुन्न पड़ने लगे, बोलने में अस्पष्टता या असमर्थता हो, तो ये लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 29, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

World Stroke Day 2025: बीपी, डायबिटीज की बीमारी की अनदेखी, नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेना, खान-पान में परहेज नहीं करना और धूम्रपान ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन रहा है। कुछ लोग समय पर इलाज के बाद स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो कई केस में जान बच जाने पर भी लोग नि:शक्त हो जा रहे हैं।

कई पीड़ितों की जान भी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पीड़ितों को दवाइयां नियमित लेना चाहिए। शरीर के किसी अंग में अचानक कमजोरी महसूस हो, कोई अंग सुन्न पड़ने लगे, बोलने में अस्पष्टता या असमर्थता हो, तो ये लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सक से तुरंत जांच कराएं।

ये गलतियां ना करें

-ब्रेन स्ट्रोक होने पर झाड़-फूंक के चक्कर में नहीं पड़ें

-अस्पताल जाने में देर नहीं करें

-मनमानी दवाई नहीं लें

-चिकित्सा से आराम लगने पर भी आहार संतुलित रखें

दो मामलों से समझें गंभीर स्थिति

-54 वर्षीय इंजीनियर चक्कर आने से कंस्ट्रक्शन साइट में गिर गए। चेहरा अकड़ने लगा। साथी कर्मचारी उन्हें अस्पताल ले गए। जांच में पता लगा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वे सप्ताहभर से बीपी की दवा नहीं ले रहे थे। उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ।

-गोरखपुर निवासी 48 वर्षीय महिला घर में खाना बनाने के दौरान बेहोश हो गईं। परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया ब्रेन स्ट्रोक आया है और वे कोमा में हैं। चार दिन भर्ती रहने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला बीपी व डायबिटीज से पीड़ित थीं। वे नियमित दवा नहीं लेती थीं।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / BP-डायबिटीज से ‘ब्रेन स्ट्रोक’ का बढ़ा खतरा, बिल्कुल न करें ये 4 गलतियां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ परिवर्तित, अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान बीजेपी से निष्कासित, लगे हैं कई गंभीर आरोप

Former Waqf Board chairman Shaukat Mohammad Khan expelled from BJP
भोपाल

सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces release of crocodiles in Narmada in MP
भोपाल

‘स्त्री: देह से आगे’: डॉ. गुलाब कोठारी ने समझाया ‘क्या है शादी और क्यों पिता करता है बेटी का कन्यादान ?’

DR GULAB KOTHARI
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.