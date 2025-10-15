भोपाल गैस कांड की 899 टन जहरीली राख के निष्पादन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Bhopal gas tragedy - चार दशक पुराना भोपाल गैस कांड अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है। यहां की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की जहरीली राख के निष्पादन पर कई महीनों से बवाल मच रहा है। इस मामले में अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। यूनियन कार्बाइड की जहरीली राख का पीथमपुर में निष्पादन किया जाना था लेकिन कोर्ट से इससे इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इसके लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का आदेश दिया है। पीथमपुर बचाव समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनता की जीत करार दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।