‘हमारी बेटियां Champion हैं…’ मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CM मोहन यादव ने दी बधाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस खास मौके पर गर्व जताया और भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी बेटियां Champion हैं, बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी। #WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है। साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! देशवासियों को बधाई। बेटियों को बधाई। जय हिन्द।