‘हमारी बेटियां Champion हैं…’ मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CM मोहन यादव ने दी बधाई

ICC Women's World Cup: बीते दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने टीम को बधाई दी है।
साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। दूसरी ओर, इस जीत के बाद BCCI ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस खास मौके पर गर्व जताया और भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी बेटियां Champion हैं, बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी। #WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है। साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! देशवासियों को बधाई। बेटियों को बधाई। जय हिन्द।
जीत के बाद सीएम मोहन यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा, बेटियों ने लहराया भारत का परचम…आईसीसी महिला विश्व कप-2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली @BCCIWomen की खिलाड़ियों को बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। यह विजय 'नए भारत' की नारी शक्ति की नई उड़ान है। जय हो
