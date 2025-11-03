Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘हमारी बेटियां Champion हैं…’ मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CM मोहन यादव ने दी बधाई

ICC Women's World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वनडे विश्व कप अपने नाम कर लिया। इस खास मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CM मोहन यादव ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर बधाई दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

ICC Women's World Cup: बीते दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने टीम को बधाई दी है।

साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। दूसरी ओर, इस जीत के बाद BCCI ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया।

'बेटियां चैंपियन हैं…'' - शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस खास मौके पर गर्व जताया और भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी बेटियां Champion हैं, बेटियों ने दिल भी जीता है और दुनिया भी। #WomensWorldCup2025 की यह जीत इस बात की गवाह है कि भारत की बेटियों की उड़ान आसमान से भी ऊंची है। साउथ अफ्रीका को हराकर भारत अब महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बन गया है! देशवासियों को बधाई। बेटियों को बधाई। जय हिन्द।

'नए भारत' की नारी शक्ति - सीएम मोहन यादव

जीत के बाद सीएम मोहन यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा, बेटियों ने लहराया भारत का परचम…आईसीसी महिला विश्व कप-2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली @BCCIWomen की खिलाड़ियों को बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। यह विजय 'नए भारत' की नारी शक्ति की नई उड़ान है। जय हो

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘हमारी बेटियां Champion हैं…’ मंत्री शिवराज सिंह चौहान और CM मोहन यादव ने दी बधाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP को मिला 27वां अभयारण्य, ओंकारेश्वर में गूंजेगी बाघों की दहाड़, चीतों को भी मिलेगा नया घर

MP News
भोपाल

नए बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा ‘प्रीपेड कनेक्शन’, शाम को 4 घंटे कट नहीं होगी आपूर्ति

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बंगाल की खाड़ी से फिर आई आफत की खबर, इन 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

Weather Alert in MP Heavy Rain new sestern disturbance will be active
भोपाल

जब पहली बार यहां गूंजा था ‘मध्यप्रदेश’, 69 वर्षों बाद वहीं दिखी ‘विरासत से विकास’ की कहानी

MP Foundation Day
भोपाल

धीरेंद्र शास्त्री संग जया किशोरी, फिर जुड़ा दोनों कथावाचकों का नाम, जब कहा- ‘अच्छी लगेगी हमारी जोड़ी…’

dhirendra shastri jaya kishori sanatan hindu ekta yatra
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.