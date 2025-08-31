बेमौत मारा गया एमपी का कुख्यात गैंगस्टर, इस हाल में मिला शव कि पुलिस भी भौचक्की रह गई

Salman Lala - मध्यप्रदेश का एक कुख्यात बेमौत मारा गया। वह पुलिस से बचने के लिए भागा लेकिन राह में खड़ी मौत ने उसे जकड़ लिया। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की सीहोर में लाश मिली। शनिवार को पुलिस ने स्कार्पियो रोककर 4 युवकों को पकड़ा लेकिन एक युवक अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को दोपहर में एक गड्ढे में एक लाश तैरती मिली जोकि सलमान लाला की थी।
सलमान लाला पर 32 आपराधिक मामले दर्ज थे। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि SDRF की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।
इससे पहले शनिवार को भोपाल- इंदौर हाईवे पर गांव लसूडिय़ा परिहार के पास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तलाशी अभियान चलाते देखा गया था। पुलिस ने वहां बने फार्म हाउस और मकानों में भी तलाश किया। एसडीआरएफ की टीम ने भी बोट की मदद से एक खदान के गहरे गड्ढे में युवक को तलाशा पर वह नहीं मिला था।
इंदौर पुलिस आरोपी सलमान लाला की तलाशी में जुटी थी। उसपर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज था।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने शनिवार को गैंगस्टर सलमान लाला के भाई शादाब उर्फ सिद्धू को दबोचा था। वह सागर जेल से जमानत पर बाहर आया और सलमान व अन्य साथियों के साथ इंदौर पहुंचा। क्राइम ब्रांच को उनके पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली तो घेराबंदी की। शादाब, अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग, कुलदीप साल्दे, सौरभ राठौड़ तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए लेकिन सलमान चकमा देकर भाग गया था।