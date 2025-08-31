बेमौत मारा गया एमपी का कुख्यात गैंगस्टर, इस हाल में मिला शव कि पुलिस भी भौचक्की रह गई

Salman Lala - मध्यप्रदेश का एक कुख्यात बेमौत मारा गया। वह पुलिस से बचने के लिए भागा लेकिन राह में खड़ी मौत ने उसे जकड़ लिया। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की सीहोर में लाश मिली। शनिवार को पुलिस ने स्कार्पियो रोककर 4 युवकों को पकड़ा लेकिन एक युवक अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को दोपहर में एक गड्ढे में एक लाश तैरती मिली जोकि सलमान लाला की थी।