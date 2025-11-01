भोपाल से सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाएंगे पचमढ़ी, इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज शुरु करनेवाला पहला राज्य बना एमपी

Bhopal News- एमपी में पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर सेवा का विधिवत् शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर तथा संस्कृति व पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी को बोर्डिंग पास देकर इस हेली पर्यटन सेवा की प्रक्रियागत शुरुआत भी कर दी। इसी के साथ एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा (इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज) प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश पूरे देश में पहला और इकलौता राज्य बन गया है। पीएमश्री पर्यटन सेवा से राज्य में टूरिज्म को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से राजधानी भोपाल से प्रदेश के सर्वप्रमुख टूरिस्ट प्लेस पचमढी महज 45 मिनट में पहुंच जाएंगे।