भोपाल से सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाएंगे पचमढ़ी, इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज शुरु करनेवाला पहला राज्य बना एमपी

सीएम मोहन यादव ने इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज का शुभारंभ किया
Bhopal News- एमपी में पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर सेवा का विधिवत् शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर तथा संस्कृति व पर्यटन राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी को बोर्डिंग पास देकर इस हेली पर्यटन सेवा की प्रक्रियागत शुरुआत भी कर दी। इसी के साथ एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा (इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज) प्रारंभ करने वाला मध्यप्रदेश पूरे देश में पहला और इकलौता राज्य बन गया है। पीएमश्री पर्यटन सेवा से राज्य में टूरिज्म को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर से राजधानी भोपाल से प्रदेश के सर्वप्रमुख टूरिस्ट प्लेस पचमढी महज 45 मिनट में पहुंच जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट के उन्नयन कार्यों सहित अन्य सेवाओं का शुभारंभ भी किया। इनमें ‘डिजी यात्रा’, ‘फ्लाईब्रेरी’, ‘किड्स प्ले ज़ोन’ तथा ‘केट-I से केट-II ILS प्रणाली’ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।
पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के संबंध में सीएम मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन, राज्य की अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों तक सीधी पहुंच हो। पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा इसी दृष्टि से शुरु की जा रही है। इससे देशी-विदेशी सभी पर्यटकों को प्रदेश के प्रमुख स्थलों तक सीधी, सुरक्षित और शीघ्र पहुंच सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा में प्रारंभिक चरण में तीन प्रमुख पर्यटन सेक्टर्स में हेली सेवाएं चलाई जायेंगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार, होम-स्टे व्यवसाय और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में भी बढ़ोत्तरी होगी। प्रदेश में हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनियों, पर्यटन एजेंसियों, गाइड सेवा और महिला स्व-सहायता समूहों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे।
पर्यटकों को पैकेज के रूप में सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। शुरुआती चरण में प्रदेश के 3 सेक्टर में पीएमश्री हेली सर्विस शुरू की जा रही है। भोपाल से मढ़ई-पचमढ़ी, इंदौर से उज्जैन-ओंकारेश्वर और जबलपुर से कान्हा-बांधवगढ़ सेक्टर पर पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सुविधा मिलेगी। अभी भोपाल से सड़क से पचमढ़ी जाने में साढ़े 5 घंटे लगते है जबकि नई पीएमश्री हेली सर्विस से पर्यटक सिर्फ 45 से 50 मिनट में पचमढ़ी पहुंच सकेंगे।
पीएमश्री पर्यटन हेली सर्विस जबलपुर से कन्हा और बांधवगढ़ को लिंक करेगी। इंदौर से उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा से एक दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक पर्यटकों की संख्या दोगुना की जाए और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का आकार 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई हेली पर्यटन सेवाओं से स्थानीय युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इस मौके पर संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन नित नए आयाम गढ़ रहा है। पीएमश्री एंबुलेंस के सफल संचालन के बाद कुछ स्थान ऐसे रह गए थे, जहां आज पीएमश्री पर्यटन हेली सर्विस शुरू की जा रही है।
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटकों के लिए प्रदेश में हवाई यात्रा सुलभ कराने के उद्देश्य से लगभग एक वर्ष पहले पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया था। उसमें अभी तक 10 हजार से अधिक पर्यटक यात्रा कर चुके हैं। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है। इसलिए प्रदेश में एयर कनेक्टीविटी को बढ़ाते हुए पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। देश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टीविटी स्थापित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के फ्लैगऑफ़ के साथ 4 हेलीकॉप्टरों ने उज्जैन के लिए उड़ान भरी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विष्णु खत्री, विधायक सिंगरौली रामनिवास मेश्राम, राहुल कोठारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार ने भोपाल से उज्जैन के लिए उड़ान भरी।
हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का नियमित संचालन 20 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होगा। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों के बीच हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने लोक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत यह सेवा मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान देगी। ‘पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा’ का संचालन प्रत्येक सेक्टर में सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा। सेवा संचालन के लिए सेक्टर-1 में मेसर्स ट्रांस भारत एविएशन तथा सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में निजी ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक सेक्टर में हेलीकॉप्टर संचालित किए जाएंगे, जिनमें कम से कम 6 यात्री सीटें होंगी।
प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाय की जाएगी।
सेक्टर-1 में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर,, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर के बीच सेवा संचालित की जाएगी
सेक्टर-2 में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर के बीच सेवा संचालित की जाएगी।
सेक्टर-3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जायेगी।
मध्यप्रदेश देश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टीविटी संचालित करने वाला प्रथम राज्य है। "पीएमश्री पर्यटन" की सबसे बड़ी विशेषता इसका "एंड टू एंड" (संपूर्ण) अनुभव है। एक आरामदायक टैक्सी आपको हेलीपैड तक ले जाएगी। उड़ान के बाद, आपके ठहरने के लिए होटल, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण के लिए गाइड और जंगल सफारी तक, सब कुछ पहले से ही आपके लिए व्यवस्थित होगा।
राजा भोज एयरपोर्ट में हुए कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक विष्णु खत्री, विधायक सिंगरौली रामनिवास मेश्राम, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, राहुल कोठारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
