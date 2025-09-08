एमपी में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को हटाया, दो एसपी को भी किया इधर से उधर

MP Police- एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के कई वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर इधर से उधर किया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य के 20 IPS अफसरों के तबादले किए हैं। सोमवार इसके आदेश जारी किए गए हैं। जिन आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उनमें डीआईजी और एसपी शामिल हैं। प्रदेश के दो जिलों अशोकनगर और धार जिले के पुलिस अधीक्षकों एसपी को बदल दिया गया है।
राज्य सरकार ने बालाघाट, भोपाल ग्रामीण, छिंदवाड़ा, छतरपुर, इंदौर ग्रामीण, रतलाम और सागर रेंज के डीआईजी बदल दिए हैं। इसके अलावा इंदौर और भोपाल में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को भी इधर से उधर किया गया है।
इससे पहले मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात देकर पदोन्नत करते हुए आइएएस बनाया गया। प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा यानि एसएएस के कुल 16 अफसरों को पदोन्नति दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें अनेक ऐसे अफसरों के नाम भी शामिल हैं जोकि विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में होने के कारण पिछले सालों में पदोन्नति से वंचित रहते आए थे। जांच में बेदाग पाए जाने के बाद उन्हें किया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी सूची में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 16 अधिकारियों को सन 2023 और 2024 बैच के लिए हुई डीपीसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत किया गया है। नोटिफिकेशन में दोनों सालों के लिए 8-8 अधिकारियों के नाम हैं। 2023 बैच में अनिल डामोर, डॉ कैलाश बुंदेला, जितेंद्र सिंह चौहान, कमल सोलंकी, नारायण प्रसाद नामदेव, नंदा भलावे कुशरे, सविता झानिया, सारिका भूरिया के नाम हैं जबकि 2024 डीपीसी से आशीष पाठक, कविता बाटला, निशा डामोर, रोहन सक्सेना, राकेश कुशरे, शैली कनाश, संतोष टैगोर, सपना जैन को पदोन्नत किया गया है।