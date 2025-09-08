एमपी में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को हटाया, दो एसपी को भी किया इधर से उधर

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी सूची में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 16 अधिकारियों को सन 2023 और 2024 बैच के लिए हुई डीपीसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत किया गया है। नोटिफिकेशन में दोनों सालों के लिए 8-8 अधिकारियों के नाम हैं। 2023 बैच में अनिल डामोर, डॉ कैलाश बुंदेला, जितेंद्र सिंह चौहान, कमल सोलंकी, नारायण प्रसाद नामदेव, नंदा भलावे कुशरे, सविता झानिया, सारिका भूरिया के नाम हैं जबकि 2024 डीपीसी से आशीष पाठक, कविता बाटला, निशा डामोर, रोहन सक्सेना, राकेश कुशरे, शैली कनाश, संतोष टैगोर, सपना जैन को पदोन्नत किया गया है।