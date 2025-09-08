Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को हटाया, दो एसपी को भी किया इधर से उधर

MP Police- एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के कई वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर इधर से उधर किया गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 08, 2025

IPS officers including two SPs shifted in MP
IPS officers including two SPs shifted in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Police- एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के कई वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर इधर से उधर किया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य के 20 IPS अफसरों के तबादले किए हैं। सोमवार इसके आदेश जारी किए गए हैं। जिन आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है उनमें डीआईजी और एसपी शामिल हैं। प्रदेश के दो जिलों अशोकनगर और धार जिले के पुलिस अधीक्षकों एसपी को बदल दिया गया है।

राज्य सरकार ने बालाघाट, भोपाल ग्रामीण, छिंदवाड़ा, छतरपुर, इंदौर ग्रामीण, रतलाम और सागर रेंज के डीआईजी बदल दिए हैं। इसके अलावा इंदौर और भोपाल में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को भी इधर से उधर किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

इससे पहले मध्यप्रदेश के अनेक अफसरों को बड़ी सौगात देकर पदोन्न​त करते हुए आइएएस बनाया गया। प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा यानि एसएएस के कुल 16 अफसरों को पदोन्नति दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस अवॉर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें अनेक ऐसे अफसरों के नाम भी शामिल हैं जोकि विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में होने के कारण पिछले सालों में पदोन्नति से वंचित रहते आए थे। जांच में बेदाग पाए जाने के बाद उन्हें किया गया है।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी सूची में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 16 अधिकारियों को सन 2023 और 2024 बैच के लिए हुई डीपीसी में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस में पदोन्नत किया गया है। नोटिफिकेशन में दोनों सालों के लिए 8-8 अधिकारियों के नाम हैं। 2023 बैच में अनिल डामोर, डॉ कैलाश बुंदेला, जितेंद्र सिंह चौहान, कमल सोलंकी, नारायण प्रसाद नामदेव, नंदा भलावे कुशरे, सविता झानिया, सारिका भूरिया के नाम हैं जबकि 2024 डीपीसी से आशीष पाठक, कविता बाटला, निशा डामोर, रोहन सक्सेना, राकेश कुशरे, शैली कनाश, संतोष टैगोर, सपना जैन को पदोन्नत किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 07:09 pm

Published on:

08 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को हटाया, दो एसपी को भी किया इधर से उधर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.