जयपुर SMS अस्पताल में आग, मध्यप्रदेश में भी हुईं लापरवाही से कई मौतें



Madhya Pradesh Hospital Fire: जयपुर के एसएमएस अस्पताल की तरह ही मध्यप्रदेश में भी आग की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसके पीछे लापरवाही को प्रमुख कारण बताया जाता है। कुछ अस्पतालों में तो नवजातों की जान चली गई, वहीं कुछ मरीजों को आईसीयू में से कांच तक फोड़कर बाहर निकाला गया था। किसी अस्पताल में वेंटिलेटर बंद होने से भी मौत हो गई, तो कहीं बड़ी त्रासदी भी टल गई। ऐसी घटनाएं न केवल हेल्थ व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी पोल खोल देती है।