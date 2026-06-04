ट्विशा केस: सोने के गहने कितने शुद्ध, ट्विशा के जेवरों की भी जांच कर रहा जौहरी

CBI- देशभर में चर्चित एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा डेथ केस केंद्रीय जांच एजेंसी यानि सीबीआई के सुपुर्द है। सीबीआइ जांच में भोपाल पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच अधिकारी कई कवायद कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ट्विशा के गहनों की जांच भी की जा रही है। इसके लिए सीबीआई ने जौहरी को तलब किया है। मामले में सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह जेल में हैं। समर्थ के पैर में चोट लगी थी जिसका अब इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में कोर्ट में सीबीआई की शिकायत की गई थी जिसके बाद भोपाल जेल में उसका एक्स-रे कराया गया है। ट्विशा शर्मा का आरोपी पति समर्थ सिंह इलाज के लिए जेल अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।