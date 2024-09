एमपी के किसानों की लागत नहीं निकल रही, महाराष्ट्र में चुनाव के कारण बढ़ा दिए सोयाबीन के दाम

एमपी के किसानों की लागत नहीं निकल रही, महाराष्ट्र में चुनाव के कारण बढ़ा दिए सोयाबीन के दाम

भोपाल•Sep 06, 2024 / 09:29 pm• deepak deewan

मध्यप्रदेश में देशभर में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है लेकिन किसानों का इसमें खासा नुकसान हो रहा है। सोयाबीन की कीमत कम होने से किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। इस पर भी केंद्र सरकार एमपी के किसानों से भेदभाव कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र सरकार सोयाबीन के दाम बढ़ाकर देने की बात कह रही है। वहां चुनाव होने के कारण बीजेपी सरकार किसानों को लाभ दे रही पर एमपी के किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। अब कांग्रेस ने किसानों के लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया है।