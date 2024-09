मानसिंह लापता कांड में एफआईआर दर्ज, एमपी के केबिनेट मंत्री का भी जिक्र

भोपाल•Sep 06, 2024 / 02:52 pm• deepak deewan

Minister Govind Singh Rajput also mentioned in SIT’s FIR in Man Singh Patel case मध्यप्रदेश में बहु​चर्चित मानसिंह पटेल लापता कांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रदेश के सागर जिले के मान सिंह पटेल के लापता हो जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में अभी अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। एसआईटी की एफआईआर में मध्यप्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र भी किया गया है।