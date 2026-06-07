कांग्रेस की सीट छीनने 8 विधायकों की जरूरत, इधर जीतू पटवारी बोले- एमएलए खरीदने बीजेपी के पास अथाह पैसा

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई रोचक मोड़ पर आ गई है। जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 2 बीजेपी के पास है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी की दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित है पर पार्टी की नजर कांग्रेस की सीट पर भी है। सत्ताधारी दल विपक्ष की इस सीट पर भी काबिज होना चाहता है जिसके लिए उसे महज 8 विधायकों की दरकार है। कांग्रेस में वर्चस्व के लिए चल रही अंदरूनी लड़ाई और कुछ दिग्गजों में असंतोष की खबरें हैं। बीजेपी इस स्थिति को अपने पक्ष में भुनाने की जुगत भिड़ा रही है। कांग्रेस में क्रास वोटिंग के इस खतरे के बीच प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास विधायकों को खरीदने के लिए पैसोें का अकल्पनीय भंडार है पर वह लोकतांत्रिक मर्यादा याद रखे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।