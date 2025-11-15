एमपी के दो बड़े अधिकारियों के निलंबन पर अड़ी करणी सेना, राजधानी में डाला डेरा

Karni Sena- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में खुशीलाल ग्राउंड में सुबह से डेरा डालते हुए क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया। दोपहर बाद यहां से पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर निकले। पुलिस ने रोका तो धरना देकर बैठ गए। बाद में करणी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में अधिकारियों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने दो वरिष्ठ अधिकारियों, हरदा जिले के कलेक्टर व एसपी के निलंबन सहित सभी 15 प्रमुख मांगों पर चर्चा की। अधिकारियों ने इसके लिए 25 नवंबर तक समय मांगा जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल लौटा और कार्यक्रम स्थल पर इसकी घोषणा की। करणी सेना ने चेतावनी दी कि हमारी मांगें नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे।