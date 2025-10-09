Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

करवा चौथ 2025: एमपी के चार बड़े शहरों में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानें सही समय

Karwa Chauth 2025: अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी शहर की हैं और करवा चौथ के दिन 10 अक्टूबर को चंद्रोदय का सही समय जानना चाहती हैं, तो पढ़ लें ये खबर...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 09, 2025

Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025: एमपी के चार बड़े शहरों में जानें कब दिखेगा चांद, क्या है चंद्रोदय का सही समय।

Karwa Chauth Moon Rising Time in MP: व्रत पर्व करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखेगी और रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन के बाद पति के हाथों व्रत का पारायण करेगी। इस बार करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्रों के मेल से कई शुभ संयोग रहेंगे। शुक्रवार का दिन होने से सुख समृद्धिदायक होगा, साथ ही शुभ योग भी रहेगा।

सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करेंगी व्रत

करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। इस पर्व को लेकर महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखेगी। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को चंद्रोदय के समय महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करेगी। छलनी से पहले चंद्रदेव के दर्शन करेगी, उसके बाद पतिदेव के दर्शन कर पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद पति के हाथों से निर्जला व्रत खोलेगी।

राजधानी भोपाल में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद

ब्रह्मशक्ति ज्योतिष केंद्र के पंडित जगदीश शर्मा ने बताया किभोपाल में चंद्रमा के दर्शन (Moon Rising Time) रात्रि 8:26 मिनट पर होंगे। इस बार करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्रों का मेल कई शुभ संयोग बनाएगा। इस दिन शाम 7:38 बजे तक शुभ योग रहेगा। शुक्रवार का दिन होने से यह दिन विशेष होगा। शुक्र को सौंदर्य, सुख, समृद्धि का कारक माना गया है। साथ ही इस दिन सूर्य चित्रा नक्षत्र में और चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह भी एक दुर्लभ संयोग है। वैवाहिक सुख और शांति के कारक चंद्रमा, और पति-पत्नी के समान के कारक सूर्य का शुभ प्रभाव करवा चौथ व्रत के महत्व को और बढ़ा रहा है।

प्रेम और सौभाग्य से जुड़ा है इस बार का करवाचौथ

एस्ट्रोलॉजिस्ट अंजना गुप्ता ने बताया कि शोभन (शुभ) योग सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम और सौभाग्य से जुड़ा है। रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि में उच्च चंद्रमा और शुभ योग यह तीनों मिलकर सौभाग्य और चंद्र शक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं।

एमपी के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय

राजधानी भोपाल में चंद्रोदय रात्रि 8:26 को होगा। चांद देखने का यही समय(Moon rising Time) ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर में भी यही समय रहेगा। इस समय चांद देखकर आप चंद्रमा की विधि विधान से पूजा कर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें

मेडिकल कॉलेज में पोविडोन आयोडीन पर रोक, अनट्रेंड डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
भोपाल
MP News Shahdol and narmadapuram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / करवा चौथ 2025: एमपी के चार बड़े शहरों में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानें सही समय

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पता चलेगा कहां तक है बड़ा तालाब, कहां अतिक्रमण, NGT ने लगाई फटकार, अब जल्द होगी कार्रवाई

NGT Order Issue to remove encroachment from upper lake Bhopal
भोपाल

एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

mp news
भोपाल

SIR : 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे ये तीन दस्तावेज

SIR
भोपाल

‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case
भोपाल

मुख्यमंत्री ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कहा- ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों को जेल भेजो’

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.