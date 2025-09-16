Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में भिड़े दो अफसर, निलंबित होने पर महिला अधिकारी ने खोली पोल

Khategaon Mahila Bal Vikas Supervisor Amita Jat and Project Officer Pranay Maheshwar Dispute

भोपाल

deepak deewan

Sep 16, 2025

Khategaon Women and Child Development Supervisor Amita Jat and Project Officer Pranay Maheshwar dispute
Khategaon Women and Child Development Supervisor Amita Jat and Project Officer Pranay Maheshwar dispute

मध्यप्रदेश में दो अफसर भिड़ गए। एक अधिकारी को निलंबित किया गया तो वे बिफरा उठीं। उन्होंने अपने ​ही विभागीय अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दो अधिकारियों द्वारा एक दूसरे की पोल खोलने का यह काम खातेगांव में हुआ। यहां महिला बाल विकास विभाग की एक पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया। इससे गुस्साई पर्यवेक्षक ने महिला एवं बाल विकास के अपने ही परियोजना अधिकारी पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले परियोजना अधिकारी प्रणय महेश्वर ने पर्यवेक्षक अमिता जाट के खिलाफ खातेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

खातेगांव में महिला बाल विकास में विवाद लगातार होते रहे हैं पर अधिकारियों की ऐसी तनातनी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यहां पर्यवेक्षक अमिता जाट ने खातेगांव महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी पर पैसा लेकर नियुक्ति करने के आरोप लगाए।

पर्यवेक्षक अमिता जाट को हाल ही में निलंबित किया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि कार्यवाही करने से पहले मुझे नोटिस तो दिया पर जवाब देने का समय दिए बिना निलंबन कर दिया। अमिता जाट ने परियोजना अधिकारी पर नियुक्ति के नाम पर राशि लेने के आरोप लगाए।

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

इधर खातेगांव महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी प्रणय महेश्वर ने अमिता जाट के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पैसे लेने के आरोप निराधार और निजी द्वेषवश लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अमिता जाट का निलंबन जिला कार्यालय ने किया है। हमने केवल आदेशानुसार जांच कर रिपोर्ट भेजी है।

अप्रिय घटना होने पर अमिता जाट, संतोष सिरोही जिम्मेदार

बता दें कि इससे पहले परियोजना अधिकारी प्रणय महेश्वर ने पर्यवेक्षक अमिता जाट पर गंभीर आरोप लगाते हुए खातेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि संतोष सिरोही नामक व्यक्ति ने अमिता जाट के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। प्रणय महेश्वर ने पुलिस को बताया कि वरिष्ठ कार्यालय से अमिता जाट के खिलाफ जांच के निर्देश मिले थे जिसपर उनपर दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अमिता जाट, संतोष सिरोही और उनके सहयोगी इसके जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने अमिता जाट पर झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। प्रणय महेश्वर ने यह भी बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे जमा कराए हैं जबकि उन्होंने ऐसे किसी लेन-देन की मांग ही नहीं की।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 07:21 pm

Published on:

16 Sept 2025 06:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में भिड़े दो अफसर, निलंबित होने पर महिला अधिकारी ने खोली पोल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.