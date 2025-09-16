एमपी में भिड़े दो अफसर, निलंबित होने पर महिला अधिकारी ने खोली पोल

बता दें कि इससे पहले परियोजना अधिकारी प्रणय महेश्वर ने पर्यवेक्षक अमिता जाट पर गंभीर आरोप लगाते हुए खातेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि संतोष सिरोही नामक व्यक्ति ने अमिता जाट के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। प्रणय महेश्वर ने पुलिस को बताया कि वरिष्ठ कार्यालय से अमिता जाट के खिलाफ जांच के निर्देश मिले थे जिसपर उनपर दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अमिता जाट, संतोष सिरोही और उनके सहयोगी इसके जिम्मेदार होंगे।