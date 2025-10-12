लाडली बहना को बड़ी खुशखबरी, खाते में आने वाले हैं 29वीं किस्त के 1500 रुपए, देखें अपडेट

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज (रविवार) खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल, प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक से 1541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे।