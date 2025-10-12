Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

लाडली बहना को बड़ी खुशखबरी, खाते में आने वाले हैं 29वीं किस्त के 1500 रुपए, देखें अपडेट

Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 29वीं किस्त के रूप में 1541 करोड़ की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं।

भोपाल

Faiz Mubarak

Oct 12, 2025

Ladli Behna Yojana

लाडली बहना के बैंक खाते में आने वाले हैं 29वीं किस्त के 1500 रुपए (Photo Source- Patrika)

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज (रविवार) खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल, प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक से 1541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे।

आज दोपहर 2:20 बजे कार्यक्रम शुरु होगा। इसके अलावा आज सीएम 559 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्योपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से जनता को संबोधित करेंगे। यहां सीएम का एक रोड शो भी होगा।

खाते में आएंगे 1500

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत इस महीने महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे लेकिन आज जारी रकम के हिसाब से महिलाओं के खातों में 1250 रुपये ही आएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि शेष 250 रुपये भाईदूज के दिन बहनों के खातों में आ सकते हैं।

Updated on:

12 Oct 2025 10:42 am

Published on:

12 Oct 2025 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाडली बहना को बड़ी खुशखबरी, खाते में आने वाले हैं 29वीं किस्त के 1500 रुपए, देखें अपडेट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

