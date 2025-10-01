Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए, ये है वजह

Ladli Behna Yojana: अक्टूबर महीने में लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। इस बार मोहन सरकार पात्र लाड़ली बहनों को 1250 नहीं… ब्लकी 1500 रूपये ट्रांसफर करेगी। खुशखबरी देने वाली 'लाड़ली बहना योजना' ने प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका भी दे दिया है। अक्टूबर में कई लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये नहीं पहुंचेंगे।

3 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 01, 2025

Ladli Behna Yojana update

Ladli Behna Yojana (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ladli Behna Yojana: अक्टूबर महीने में लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। इस किस्त का इंतेजार प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनों को है। इस बार की किस्त पहले जारी की गई किस्तों से बहुत खास भी है। क्योंकि इस बार मोहन सरकार पात्र लाड़ली बहनों को 1250 नहीं… ब्लकी 1500 रूपये ट्रांसफर करेगी। दिवाली-भाई दूज पर मिलने वाले इस सौगात की खबर ने महिलाओं की खुशी डबल कर दी है। लेकिन खुशखबरी देने वाली 'लाड़ली बहना योजना' ने प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका भी दे दिया है। अक्टूबर में कई लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये नहीं पहुंचेंगे। 29वीं किस्त(Ladli Behna Yojana 29th Installment) आने से पहले यहां जानें… आखिर क्यों नहीं मिलेंगे 1500 रुपये।

लाड़ली बहना योजना से कट गए महिलाओं के नाम

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में ई-केवाईसी सत्यापन के नाम पर सैकड़ों लोगों की समग्र आईडी डिलीट कर दी गई। जबकी उनकी समग्र आईडी पूरी तरह से सत्यापित थी। ऐसे में उन महिलाओं की भी आईडी डिलीट की गई जो लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी थीं। इससे ये महिलाएं लाड़ली बहना योजना के लाभ से वंचित हो गई हैं। इस कारण अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये नहीं आएंगे। समग्र आईडी डिलीट होने का ताजा मामला सतना जिले से सामने आया है। वहीं सिंगरौली से भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

इन महिलाओं को भी नहीं मिलेंगे योजना के पैसे

इसके आलवा, उन लाड़ली बहनों को भी अक्टूबर में मिलने वाली 29वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। दरअसल, लाड़ली बहना योजना की पात्रता शर्तों के मुताबिक, दस्तावेज में जो महिलाएं 60 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई है तो वे अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। इसी वजह से जनवरी 2025 में बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हो गई थी क्योंकि आधार कार्ड में उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो, आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

कई महिलाओं की राशि रोकी पर कारण नहीं बता रहे..

जानकारी के मुताबिक, जून महीने तक प्रदेश की 2,76,439 महिलाओं के खाते में राशि आती रही लेकिन अगले ही महीने इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिला। जुलाई में लाड़ली बहनों की संख्या घटकर 2,75,178 रह गई। इस तरह 1261 महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हो गई। वहीं अगस्त महीने में जून की तुलना में 1390 महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिली। ऐसा ही अंतर बीते महीनों में जारी किस्तों में देखने को मिला। इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

कब-कब खातें में आए पैसे

  • पहली किस्त - 7 जून 2023
  • दूसरी किस्त - 11 जुलाई 2023
  • तीसरी किस्त - 10 अगस्त 2023
  • चौथी किस्त - 11 सितंबर 2023
  • 6वीं किस्त - 10 नवंबर 2023
  • 7वीं किस्त - 10 दिसंबर 2023
  • 8वीं किस्त - 10 जनवरी 2024
  • 9वीं किस्त - 10 फरवरी 2024
  • 10वीं किस्त - 1 मार्च 2024
  • 11 वीं किस्त - 5 अप्रैल 2024
  • 12वीं किस्त - 4 मई 2024
  • 13वीं किस्त - 4 जून 2024
  • 14वीं किस्त - 5 जुलाई 2024
  • 15वीं किस्त - 10 अगस्त 2024
  • 16वीं किस्त - 9 सितंबर 2024
  • 17वीं किस्त - 5 अक्टूबर 2024
  • 18वीं किस्त -9 नवंबर 2024
  • 19वीं किस्त -11 दिसंबर 2024
  • 20वीं किस्त -12 जनवरी 2025
  • 21वीं किस्त - 10 फरवरी 2025
  • 22वीं किस्त - 8 मार्च 2025
  • 23वीं किस्त - 16 अप्रैल 2025
  • 24वीं किस्त - 15 मई 2025
  • 25वीं किस्त - 16 जून 2025
  • 26वीं किस्त - 12 जुलाई 2025
  • 27वीं किस्त - 7 अगस्त 2025
  • 28वीं किस्त - 12 सितंबर 2025

ये भी पढ़ें

बेनकाब हुआ ‘ऑनलाइन सट्टा रैकेट’, महादेव ऐप से रुद्र का कनेक्शन, होंगे बड़े खुलासे!
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए, ये है वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एमपी के इन जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई, आदेश जारी

Gandhi Jayanti
भोपाल

MP Police Bharti 2025: बढ़ गई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे फार्म

MP Police constable Bharti 2025 form filling last date extend
भोपाल

51 सेवाएं हुई फेसलेस, अब घर बैठे मिलेगा ‘ड्राइविंग लाइसेंस’, RC और NOC

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

आज से गुलजार हुए टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, एमपी में सफारी का रोमांच शुरू

Tiger Reserve in MP
भोपाल

Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.