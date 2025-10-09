भोपाल में PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर JP मेहरा के घर लोकायुक्त छापा, भ्रष्टाचार का आरोप

Lokayukta Raid :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि, शहर में लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, गुरुवार तड़के एक साथ कई गाड़ियों से अचानक पहुंची टीम ने मेहरा के घर पर दबिश दी है।