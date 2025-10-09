भोपाल में PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर JP मेहरा के घर लोकायुक्त छापा, भ्रष्टाचार का आरोप

PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर लोकायुक्त छापा (Photo Source- Patrika)
Lokayukta Raid :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि, शहर में लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, गुरुवार तड़के एक साथ कई गाड़ियों से अचानक पहुंची टीम ने मेहरा के घर पर दबिश दी है।
बता दें कि, जीपी मेहरा के मणिपुरम स्थित घर पर बड़ी संख्या में लोकायुक्त टीम के अफसर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि, पीडब्ल्यूडी विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान जीपी मेहरा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसपर अब लोकायुक्त टीम द्वारा छापामारी की गई है।
फिलहाल, लोकायुक्त की टीम जीपी मेहरा के निवास पर दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं, जांच के बाद बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
