रेप की FIR के बाद भाजपा नेता को पार्टी ने निकाला, पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी देते वीडियो वायरल

बता दें कि, इससे पहले रविवार को सतना जिले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि, उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पहले महिला लंबे समय न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन इंसाफ न मिलने पर उसने एक वीडियो जारी कर आत्महत्या करने की धमकी दी। तब कहीं जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि, दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद भाजपा ने सतीश शर्मा को पद से हटाने के साथ पार्टी से उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।