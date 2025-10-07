एमपी के इस गांव में अचानक फैली अजीब बीमारी, 50 लोग बुरी हालत में पहुंचे अस्पताल

सोमवार को एक के बाद एक ग्रामीण उल्टी-दस्त की समस्या से ग्रस्त होकर शासकीय अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं, कुछ मरीजों का इलाज स्थानीय डॉक्टरों द्वारा भी किया जा रहा है। इस तरह अबतक करीब 50 ग्रामीण बीमार हुए हैं। प्रभावितों की माने तो गांव में दूषित पानी पीने से उन्हें ये समस्या उत्पन्न हुई है। घटना ने जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है, जहां पानी की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया।