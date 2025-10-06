Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

कफ सिरप केस में सियासत, मृतक बच्चों के परिवारों से मिले जीतू पटवारी, कर डाली तीन इस्तीफों की मांग

Cough Syrup Case : पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने परासिया पहुंचे। यहां न सिर्फ उन्होंने पीड़ित परिवारों से एक-एक कर मुलाकात की, बल्कि सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीन जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग कर दी।

छिंदवाड़ा

image

Faiz Mubarak

Oct 06, 2025

Cough Syrup Case

जीतू पटवारी ने की 3 इस्तीफों की मांग (Photo Source- Patrika Input)

Cough Syrup Case :मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीली कफ सिरप पीने के बाद हुई बच्चों की मौतों का मामला प्रदेश में गरमाता जा रहा है। बीते 33 दिनों में जिलेभर में 16 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि, इनमें से 11 तो सिर्फ परासिया विधानसभा के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मामलों में बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल बता रहा है, जबकि संदेह एक कफ सिरप पर जताया गया है। अब इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। यहां न सिर्फ उन्होंने पीड़ित परिवारों से एक एक करके बातचीत की, बल्कि सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीन जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग कर दी।

आपको ये भी बता दें कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आज सुबह ही अपने आज के सभी कार्यक्रम निरस्त कर छिंदवाड़े जाकर परिवारों से मिलने का निर्णय लिया है। कुछ ही देर में खुद सीएम भी पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दुख पर ढांढस बांधते हुए जरूरी दिशा-निर्देश देंगे।

तीन इस्तीफों की मांग

सोमवार को सीएम मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों ही पीड़ित परिवारों से मिलने परासिया पहुंचने का प्लान बना चुके हैं। जीतू पटवारी ने मुलाकात कर ली है, जबकि मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचकर पीड़ितों से मिलेंगे। पटवारी सुबह ही अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत डब्ल्यूसीएल परिसर में परिवारों से मिले। यहां जीतू ने एक-एक करके सभी की पीड़ा सुनीं। इसके बाद उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा- 'मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग करता हूं कि, प्रदेश के 'स्वास्थ्य मंत्री, कमिश्नर और ड्रग कंट्रोलर से तुरंत इस्तीफी लें। बच्चों की मौत की जो कालिख सरकार के चेहरे पर लगी है, उसे अब सीएम पोंछने आ रहे हैं। सरकार है या सर्कस?'

परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने परासिया पहुंचकर इंटक कार्यालय में मृतक बच्चों के परिजन से मुलाकात की। यहां सबसे पहले जीतू ने शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी और मुख्यमंत्री से हर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की। यहां नहीं उन्होंने इस मामले के मूल दोषियों पर कार्रवाई करने के तहत साथ ही उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग उठाई। बता दें कि, मुलाकात के बाद जीतू पटवारी कांग्रेस द्वारा आयोजित अनशन कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उनके साथ जिले के सभी कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि, इस संवेदनशील मामले को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

सीएम भी पहुंचने वाले हैं

बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर दौरे पर जाने वाले थे। लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया और सीधे छिंदवाड़ा के परासिया आने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि, आज दोपहर 2 बजे के आसपास सीएम छिंदवाड़ा के हेलिपैड पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ भाजपा सांसद विवेक ‘बंटी’ साहू और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।

बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा

बता दें कि, इस मामले में पहले ही परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी और तमिलनाडु की श्रेशन फार्मास्युटिकल कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। बावजूद इसके लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य विभाग की भूमिका और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Updated on:

06 Oct 2025 02:51 pm

Published on:

06 Oct 2025 01:53 pm

