कफ सिरप केस में सियासत, मृतक बच्चों के परिवारों से मिले जीतू पटवारी, कर डाली तीन इस्तीफों की मांग

Cough Syrup Case :मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में जहरीली कफ सिरप पीने के बाद हुई बच्चों की मौतों का मामला प्रदेश में गरमाता जा रहा है। बीते 33 दिनों में जिलेभर में 16 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि, इनमें से 11 तो सिर्फ परासिया विधानसभा के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मामलों में बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल बता रहा है, जबकि संदेह एक कफ सिरप पर जताया गया है। अब इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। यहां न सिर्फ उन्होंने पीड़ित परिवारों से एक एक करके बातचीत की, बल्कि सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीन जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग कर दी।