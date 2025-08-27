बंगाल की खाड़ी में बना ‘लो प्रेशर’, अगले 96 घंटे ‘धमाकेदार बारिश’ की चेतावनी

MP Weather: एमपी के भोपाल शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को सुबह से ही लोग तेज धूप और उमस से परेशान है लेकिन देर शाम तक बारिश की संभवना है। मौसम विभाग का कहना है कि आसपास बने सिस्टमों के कारण नमी और लेयर वाले बादल आ रहे हैं, और अलग-अलग हिस्सों में बारिश करवा रहे हैं।
बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण चार दिनों (96 घंटे) तक बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। दूसरी ओर पिछले दो तीन दिनों में बड़े तालाब के जलस्तर में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तालाब का जलस्तर अब 1664.80 पर पहुंच गया है, जबकि फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है।
जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में जुलाई में 10 जिलों में कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन इंदौर संभाग के जिलों की स्थिति ठीक नहीं है। पूर्वी हिस्से यानी, जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में औसत से 40% और पश्चिमी हिस्से यानी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में 30% से बारिश अधिक हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले शामिल हैं।