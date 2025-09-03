एमपी में 25 अधिकारियों को हटाया, देर रात जारी सूची से मच गया हड़कंप

MP Police- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल का क्रम लगातार जारी है। पुलिस विभाग में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में तो पुलिसिया तंत्र पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है। दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कई पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को रातों रात हटा दिया गया। मुख्यालय से मंगलवार को देर रात पुलिस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव की सूची जारी हुई। गृह विभाग के इस आदेश से पुलिस विभाग में हड़कंप सा मच गया।
दो साल से नर्मदापुरम में पदस्थ एएसपी आशुतोष मिश्रा को हटाकर अब जबलपुर भेजा गया है। उन्हें उप सेनानी 6वीं वाहिनी में पदस्थ किया गया है। मिश्रा के स्थान पर जबलपुर से अभिषेक राजन को नर्मदापुरम के नए एएसपी के रूप में पदस्थ किया गया है।
मंगलवार देर रात 11:30 बजे जारी हुई तबादला सूची में 25 पुलिस अधिकारियों के नाम हैं। नर्मदापुरम अजाक रेंज पुलिस अधीक्षक स्टेला सुलिया को भी हटाकर ग्वालियर भेजा गया है। उन्हें अब जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा ग्वालियर में पदस्थ किया गया है।