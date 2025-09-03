Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में 25 अधिकारियों को हटाया, देर रात जारी सूची से मच गया हड़कंप

MP Police- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल का क्रम लगातार जारी है। पुलिस विभाग में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 03, 2025

Madhya Pradesh made extensive changes in the police department
Madhya Pradesh made extensive changes in the police department

MP Police- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल का क्रम लगातार जारी है। पुलिस विभाग में भी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में तो पुलिसिया तंत्र पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है। दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कई पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को रातों रात हटा दिया गया। मुख्यालय से मंगलवार को देर रात पुलिस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव की सूची जारी हुई। गृह विभाग के इस आदेश से पुलिस विभाग में हड़कंप सा मच गया।

दो साल से नर्मदापुरम में पदस्थ एएसपी आशुतोष मिश्रा को हटाकर अब जबलपुर भेजा गया है। उन्हें उप सेनानी 6वीं वाहिनी में पदस्थ किया गया है। मिश्रा के स्थान पर जबलपुर से अभिषेक राजन को नर्मदापुरम के नए एएसपी के रूप में पदस्थ किया गया है।

Published on:

03 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 25 अधिकारियों को हटाया, देर रात जारी सूची से मच गया हड़कंप

