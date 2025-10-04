एमपी में एमएसपी से 600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान, बर्बाद हो जाएंगे किसान

MP Kisan- मध्यप्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। 15 सितम्बर से शुरु हुआ यह काम 10 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि पंजीयन की व्यवस्था को इस बार बहुत सरल और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में कुल 1255 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य में मक्का की कीमत एमएसपी से काफी कम मिलने पर चिंता जताई है। प्रदेश में इस समय मक्का के रेट एमएसपी से करीब 600 रुपए कम चल रहे हैं जिससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है।