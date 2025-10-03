मुख्य चल समारोह: आज शाम 5 बजे से बंद रहेंगे कई रास्ते, देखें List

MP News: शहर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार दोपहर तीन बजे से शुरू हो गया, जो शनिवार शाम तक जारी रहेगा। इस बार शहर के सात प्रमुख घाटों प्रेमपुरा, रानी कमलापति, खटलापुरा, संत हिरदाराम नगर, शाहपुरा, हथाईखेड़ा और मालीखेड़ी पर विसर्जन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 2500 पंडालों और कॉलोनियों से मूर्तियों के विसर्जन होगा। हर घाट पर 100 सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई।