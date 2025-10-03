Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मुख्य चल समारोह: आज शाम 5 बजे से बंद रहेंगे कई रास्ते, देखें List

MP News: करीब 2500 पंडालों और कॉलोनियों से मूर्तियों के विसर्जन होगा। हर घाट पर 100 सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 03, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शहर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार दोपहर तीन बजे से शुरू हो गया, जो शनिवार शाम तक जारी रहेगा। इस बार शहर के सात प्रमुख घाटों प्रेमपुरा, रानी कमलापति, खटलापुरा, संत हिरदाराम नगर, शाहपुरा, हथाईखेड़ा और मालीखेड़ी पर विसर्जन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 2500 पंडालों और कॉलोनियों से मूर्तियों के विसर्जन होगा। हर घाट पर 100 सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई।

सुरक्षा के कड़े प्रबंध

विसर्जन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पानी में उतरकर मूर्ति विसर्जन करने पर रोक है। 160 गोताखोर, 1500 पुलिसकर्मी और 200 रिजर्व एक्शन फोर्स (आरएएफ) तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। 15 ड्रोन्स कैमरों की मदद से चल समारोह और घाटों की बारीकी से निगरानी हो रही है।

विसर्जन के लिए 14 क्रेन और 16 पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं। हथाईखेड़ा, प्रेमपुरा और मालीखेड़ी घाटों पर विशेष रूप से दो-दो पोकलेन तैनात की गई हैं। निगम के 06 अधिकारियों को पुलिस कंट्रोल रूम में भी तैनात किया गया है। आपातकाल की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-2677340 और 7587602055 जारी किया है।

यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन

-आज शाम 5 बजे से, भारत टॉकीज, नादरा बस स्टैंड, अल्पना तिराहा और भोपाल टॉकीज की ओर सिटी बस और मैजिक समेत सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

-4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक शहर की सीमा में किसी भी भारी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

-4 अक्टूबर सुबह 6 बजे से, जुलूस जुमेराती पहुंचने पर रायल मार्केट से पीरगेट और करबला रेतघाट मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा।

-भोपाल-इंदौर मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों को लालघाटी, गांधी नगर, एयरपोर्ट तिराहा और नए बायपास से डायवर्ट किया जाएगा।

-रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले वाहन एमपी नगर, न्यू मार्केट, अशोका गार्डन और सुभाष नगर ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे।

-रोशनपुरा से भारत टॉकीज की ओर जाने वाले वाहनों को लिंक रोड-1, बोर्ड ऑफिस और डीबी मॉल होते हुए भेजा जाएगा।

-एयरपोर्ट जाने वालों को लिंक रोड-1 से बोर्ड ऑफिस, सुभाष नगर ओवरब्रिज और लालघाटी होकर निकलना होगा।

-नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, छतरपुर आदि की ओर जाने वाली बसें बायपास मार्ग से ही चलेंगी।

-इंदौर, सीहोर, गुना और ग्वालियर की ओर जाने वाली बसों का संचालन हलालपुरा बस स्टैंड से होगा।

-बैरसिया की ओर जाने वाली बसें बेस्ट प्राइज तिराहे से रवाना होंगी।

विसर्जन उत्सव के प्रबंधन

मुख्य जुलूस मार्ग: रात 7 बजे भारत टॉकीज चौराहे से मुख्य जुलूस इतवारा, मंगलवारा, जुमेराती, पीरगेट, मोती मस्जिद, रेतघाट होते हुए कमलापति घाट पहुंचेगा। कुछ झांकियां प्रेमपुरा घाट जाएंगी।

साइबर सुरक्षा: साइबर पुलिस की दो टीमें शहर की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रख रही हैं।

हर चार घंटे में सफाई: हर चार घंटे में घाटों की सफाई होगी। चरा समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए करीब 15 वाहनों को लगाया गया।

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति : निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विसर्जन घाट के लिए अपर आयुक्तों और निगम के उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

