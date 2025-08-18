एमपी की राजधानी में बड़ी कार्रवाई, 92 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ी

MD- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सूरत और मुंबई पुलिस के सहयोग से यहां 92 करोड़ रुपए कीमत की मेफेड्रोन MD ड्रग्स बरामद की गई है। गुप्त रूप से चलाए जा रहे कारखाने में ऑपरेशन “क्रिस्टल ब्रेक” के तहत की कार्रवाई कर यहां से कुछ बदमाशोें को गिरफ्तार भी किया गया है। भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में एक फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।
अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री में सूरत और मुंबई पुलिस के सहयोग से डीआरआई ने यह ऑपरेशन किया। यहां से 61.2 किलो मेफेड्रोन बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में भी एक साथ छापामार कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट रंगे हाथों पकड़े गए। फैक्ट्री से 541.53 किलो केमिकल और कच्चा माल भी बरामद किया गया है।
मेफेड्रोन सिंडिकेट के कुल सात सदस्यों को दबोचा गया है। मुंबई से भोपाल तक सप्लाई का काम देख रहे एक बदमाश को
यूपी के बस्ती से पकड़ा गया। मुंबई में भी 3 गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी सूरत से पकड़ाया है। सातों बदमाश किसी विदेशी सरगना के माध्यम से ड्रग का यह धंधा कर रहे थे। भोपाल में पैसा हवाला के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था।