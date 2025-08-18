एमपी की राजधानी में बड़ी कार्रवाई, 92 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ी

MD- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सूरत और मुंबई पुलिस के सहयोग से यहां 92 करोड़ रुपए कीमत की मेफेड्रोन MD ड्रग्स बरामद की गई है। गुप्त रूप से चलाए जा रहे कारखाने में ऑपरेशन “क्रिस्टल ब्रेक” के तहत की कार्रवाई कर यहां से कुछ बदमाशोें को गिरफ्तार भी किया गया है। भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में एक फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।