जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक साल के अंदर हटा देंगे, विधायक का बड़ा बयान

MLA Rameshwar Sharma - मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के शीतला माता बाजार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं। भोपाल के हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा तो उनपर लगातार वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह इंदौर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर वहां आग लगाने गए थे लेकिन शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उन्हें ही लताड़ दिया। जिला अध्यक्ष से डांट खाते हुए भी शर्म नहीं आई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने रविवार को फिर दिग्विजय सिंह को घेरते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। एक साल के अंदर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी हटा दिया जाएगा। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का वार कोई नहीं झेल पाता।