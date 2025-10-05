जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक साल के अंदर हटा देंगे, विधायक का बड़ा बयान

MLA Rameshwar Sharma said that Jitu Patwari and Umang Singhar will be removed within a year
MLA Rameshwar Sharma - मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के शीतला माता बाजार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं। भोपाल के हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा तो उनपर लगातार वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह इंदौर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर वहां आग लगाने गए थे लेकिन शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उन्हें ही लताड़ दिया। जिला अध्यक्ष से डांट खाते हुए भी शर्म नहीं आई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने रविवार को फिर दिग्विजय सिंह को घेरते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। एक साल के अंदर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी हटा दिया जाएगा। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का वार कोई नहीं झेल पाता।
इंदौर के शीतला माता बाजार में मुस्लिमों को हटाया जा रहा है। इसका विरोध करने दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे लेकिन इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने उनके अचानक और बिना सूचना के आने पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर बीजेपी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर खूब फब्तियां कस रही है।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिला अध्यक्ष से लताड़ खाने पर भी दिग्विजय सिंह को शर्म नहीं आ रही। मंदिरों, हिंदुओं, सनातन के खिलाफ बोलते रहो। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की ऐसी ही फजीहत होती रहेगी। तमाम नेता उन्हें फटकार लगाते रहेंगे।
रविवार को विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 में उमंग सिंघार और जीतू पटवारी बदल दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के वीडियो को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भी निशाना साधा।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा- 2025 और 26 तक वीडियो जारी होंगे। मार्च 2026 में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, कांग्रेस के सभी नेता बदल दिए जाएंगे। ये दिग्विजय सिंह को पचा नहीं पा रहे हैं।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाकर उन्हें गुना में ही सीमित कर दिया। जयवर्धन के विस्तार की योजना खत्म हो गई, वे गुना में ही अटक गए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का वार कोई नहीं झेल पाता। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस को चौपट कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग