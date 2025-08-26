युवाओं को मिलेंगी 51 हजार नौकरियां, बिजली और मेट्रो पर खास फोकस, देखें मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

बैठक में उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 'हमने तो विक्रमादित्य के 9 रत्न सुने थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के सभी मंत्री अच्छे हैं। विदेशों में लोग भी कहते हैं कि, काश मोदी हमारे यहां होते।' मुख्यमंत्री का दावा है कि, 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे। गरीब वर्ग के लिए बिजली में 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।