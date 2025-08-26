बचकर रहें! 3 सिस्टम से उग्र हुआ ‘मानसून’, 72 घंटे ‘ताबड़तोड़ बारिश’ का अलर्ट

MP weather: मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में अगले 24 घंटे में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह सिस्टम झारखंड से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस कारण शहर में इस हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा।
महीने के अंत तक औसत बारिश 1300 मिलीमीटर के ऊपर निकल जाएगी। अभी औसत बारिश 1252 मिलीमीटर पर पहुंची है। रविवार-सोमवार की रात हल्की बारिश का दौर चला। इससे 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे मौसम में ठंडक रही। अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस से आ गया। इससे उमस भरी गर्मी से राहत रही। देर शाम भी हल्की बारिश हुई।
-देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन सिस्टम सक्रिय हैं। राजस्थान हरियाणा पर चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय घेरा बना है, जो कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा।
-मानसून ट्रफ लाइन हरियाणा होते हुए गुजर रही है। इसके साथ एक अन्य ट्रफ लाइन भी बनी है। मानसून ट्रफ लाइन के दक्षिण में ग्वालियर आ गया है। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इससे बारिश की संभावना है।
-पश्चिमी विक्षोभ के चलते तीन दिन (72 घंटे) कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।
29 जिलों में अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सिवनी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुरकलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में बारिश का अलर्ट जारी किया है।