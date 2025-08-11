11 अगस्त 2025,

सोमवार

भोपाल

दो दिन बाद लौटेगा मानसून, 14-15 अगस्त को होगी अच्छी बारिश, 10 दिन बाद शुरू हुई बौछारें

MP Weather- प्रदेश में 10 दिन के ब्रेक के बाद फिर बारिश का दौर लौटने वाला है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनते ही 14-15 अगस्त को तेज बारिश होगी।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 11, 2025

monsoon update heavy rain alert 14-15 august MP Weather
monsoon update heavy rain alert 14-15 august MP Weather (Patrika.com)

MP Weather-प्रदेश में पिछले दस दिनों से बारिश की गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है, लेकिन अब धीरे-धीरे मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं। आने वाले दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश में फिर तेज बारिश का दौर शुरु हो सकता है। प्रदेश में शनिवार को भी अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे।

इसके कारण तापमानों में थोड़ी गिरावट आई, वहीं दमोह में सवा इंच से अधिक, नरसिंहपुर में आधा इंच से अधिक बारिश हुई। इसी प्रकार भोपाल में भी शाम को शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। आने वाले दिनों में बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, वहीं 13 अगस्त के बाद बारिश में तेजी आ सकती है। (monsoon update)

ये भी पढ़ें

बुंदेलखंड में बनेगा भारत का पहला ‘अलौकिक जैन तीर्थ’, 100 करोड़ होंगे खर्च, ये होंगे आकर्षण
अशोकनगर
Jain tirth thubon nandishwar island 100 crore budget bundelkhand ashoknagar mp news

14-15 अगस्त को अच्छी बारिश का अनुमान

मौसम विशेषज्ञ अभिजीत चक्रवर्ती का कहना है, इस समय यूपी के मध्य भाग में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। साथ ही एक ऊपरी हवा का चक्रवात उत्तर पूर्व अरब सागर और निकटवर्ती गुजरात में बना है। इसके कारण नमी आ रही है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी प्रकार 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की उमीद है। इसके कारण मानसून टूफ और नीचे आएगा। इसके कारण 14-15 अगस्त से अच्छी बारिश हो सकती है। (monsoon update)

तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव

रविवार को शहर में बादल छाए रहे, इसके चलते तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। रविवार को अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार के मुकाबले तापमान में लगभग आधा डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विशेषज्ञ पीके साहा का कहना है कि अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। (MP Weather)

थमा हुई थी बारिश, शुरू हुई बौछारें

अगस्त की शुरुआत से ही शहर में बारिश का दौर थमा हुआ है। इसका कारण यह है कि अब तक बारिश का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब फिर सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं और नमी आने लगी है। इसके चलते इन दिनों बादल बन रहे हैं। रविवार को भी शहर में बादल छाए रहे। इसके बाद शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और शहर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इस दौरान नए शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। अरेरा हिल्स में रात्रि 8:30 बजे तक 13 मिमी बारिश हुई, वहीं बैरागढ़ में भी 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। (MP Weather)

ये भी पढ़ें

Big News: ‘Bahubali-3’ मूवी पर शुरू हुआ काम, इस महीने आएगा पहला लुक
रतलाम
Work on Bahubali-3 movie starts dubbing creator Alpana Upadhyaya ratlam (फोटो-सोशल मीडिया)

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 08:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दो दिन बाद लौटेगा मानसून, 14-15 अगस्त को होगी अच्छी बारिश, 10 दिन बाद शुरू हुई बौछारें

