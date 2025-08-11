दो दिन बाद लौटेगा मानसून, 14-15 अगस्त को होगी अच्छी बारिश, 10 दिन बाद शुरू हुई बौछारें

अगस्त की शुरुआत से ही शहर में बारिश का दौर थमा हुआ है। इसका कारण यह है कि अब तक बारिश का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब फिर सिस्टम एक्टिव होने लगे हैं और नमी आने लगी है। इसके चलते इन दिनों बादल बन रहे हैं। रविवार को भी शहर में बादल छाए रहे। इसके बाद शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला और शहर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इस दौरान नए शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। अरेरा हिल्स में रात्रि 8:30 बजे तक 13 मिमी बारिश हुई, वहीं बैरागढ़ में भी 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। (MP Weather)