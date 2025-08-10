10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

Big News: ‘Bahubali-3’ मूवी पर शुरू हुआ काम, इस महीने आएगा पहला लुक

Bahubali-3 Movie: हिंदी फिल्म बाहुबली व उसके भाग दो ने देशभर में फिल्मों की सफलता का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब जल्दी ही दर्शकों को इसका पार्ट-3 देखने को मिलने वाला है।

रतलाम

Akash Dewani

Aug 10, 2025

Work on Bahubali-3 movie starts dubbing creator Alpana Upadhyaya ratlam mp news
Work on Bahubali-3 movie starts dubbing creator Alpana Upadhyaya ratlam (फोटो-सोशल मीडिया)

Bahubali-3 movie: हिंदी फिल्म बाहुबली व उसके भाग दो ने देशभर में फिल्मों की सफलता का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। मध्यप्रदेश के महेश्वर राज्य की थीम पर बनी इस फिल्म को हिंदी सहित देश ही नहीं, विश्व की अनेक भाषाओं में डब किया गया। भाग एक व दो के बाद जल्दी ही दर्शकों को इसका पार्ट-3 देखने को मिलने वाला है। सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर माह में फिल्म को जारी किया जाएगा। भाग व दो को हिंदी में लाने का कार्य रतलाम की बेटी अल्पना उपाध्याय ने किया था, अब तीसरे भाग के लिए भी उन्होंने तैयारी शुरु कर दी है।

डबिंग क्रिएटर ने किया खुलासा

कट्टपा ने बाहुबली को क्यों मारा? यह सवाल देश में कश्मीर समस्या का समाधान कब होगा की तरह पूछा जा रहा था। एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली: द बिगनिंग को हिंदी में विशेष रूप से पसंद किया गया था। यह बात कम लोग जानते हैं कि बाहुबली फिल्म का मध्यप्रदेश से सीधा कनेक्शन रहा है। रतलाम में पली-बढ़ी अल्पना उपाध्याय (Alpana Upadhyaya) ही इस फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हिंदी में लेकर आई थी। वे बाहुबली-1 व बाहुबली-2 में डबिंग क्रिएटर (dubbing creator) रही हैं।

ये भी पढ़ें

MP के कुबेरेश्वर धाम में आस्था का अपमान, कचरे में पड़े 2 लाख से अधिक कावड़
सीहोर
kubereswar dham lakhs of kanwar dumped in trash mp news

ऐसे आई थी हिंदी में लाने की योजना

इस फिल्म को हिंदी में लाने की योजना कैसे बनी यह कहानी भी काफी दिलचस्प है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर शोभु यरलगड्डा, करण जौहर व अल्पना एक पार्टी में थे। यहां केक खाते हुए बात की लंबे समय से कोई बेहतरी ऐसी फिल्म नहीं आई जो परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके व जिसको देखने के लिए परिवार में बच्चें भी जीद करे। इसके बाद ही अल्पना ने सुझाव दिया कि बाहुबलीका हिंदी वर्जन जारी होना चाहिए। इसके बाद कई भाषाओं में यह फिल्म डब होने के बाद हिन्दी भाषी प्रदेशों में भी धूम मचा चुकी है। (mp news)

तब लगे थे चार माह सही हिंदी की तलाश में

रतलाम की अल्पना ने पत्रिका को अपने अनुभव के साथ बताया की देश को भले हिंदी भाषी कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में तेलगु से हिंदी में सही उच्चारण के लिए डब करने वाले कलाकारों की तलाश में चार माह लग गए थे। इसके बाद भी जब डबिंग शुरु हुई तो कई बार ऐसे अवसर आए की किसी कलाकार की आवाज मुल फिल्म के कलाकार से मैच नहीं हो रही थी। ऐसे में ताबड़तोड़ नए डबिंग आर्टिस्ट की तलाश शुरु की जाती थी। अब जल्दी ही इस फिल्म के तीसरे भाग को भी देखने को मिलेगा, फिल्म के इस भाग में क्या होगा, जब यह सवाल किया तो कहा यह गोपनीय है, फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। (mp news)

फिल्म को मिला था पुरस्कार

इस फिल्म को मुंबई में आयोजित 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आयोजन में बाहुबली (द कन्क्लूजन) को इंटरटेनर फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया था, तब पत्रिका से विशेष बातचीत में अल्पना ने इस पुरस्कार पर बेहद खुशी जाहिर की थी। अल्पना ने कहा था कि इस फिल्म में सभी डबिंग आर्टिस्ट ने दिनरात मेहनत की है। फिल्म को मिले पुरस्कार का श्रेय राजमौली, करण जौहर समेत सभी एक्टर और सभी डबिंग आर्टिस्ट को जाता है। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार करेंगे ये काम, सुरक्षा की चौकस तैयारी
धार
PM Modi MP Visit dhar mitra park Bhoomi Pujan 25 august

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Big News: ‘Bahubali-3’ मूवी पर शुरू हुआ काम, इस महीने आएगा पहला लुक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.