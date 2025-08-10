Big News: ‘Bahubali-3’ मूवी पर शुरू हुआ काम, इस महीने आएगा पहला लुक

रतलाम की अल्पना ने पत्रिका को अपने अनुभव के साथ बताया की देश को भले हिंदी भाषी कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में तेलगु से हिंदी में सही उच्चारण के लिए डब करने वाले कलाकारों की तलाश में चार माह लग गए थे। इसके बाद भी जब डबिंग शुरु हुई तो कई बार ऐसे अवसर आए की किसी कलाकार की आवाज मुल फिल्म के कलाकार से मैच नहीं हो रही थी। ऐसे में ताबड़तोड़ नए डबिंग आर्टिस्ट की तलाश शुरु की जाती थी। अब जल्दी ही इस फिल्म के तीसरे भाग को भी देखने को मिलेगा, फिल्म के इस भाग में क्या होगा, जब यह सवाल किया तो कहा यह गोपनीय है, फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। (mp news)