Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

48 घंटे बाद विदाई लेगा ‘मानसून’, उससे पहले ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 22 जिले, Alert

Rain Alert : सबकुछ सही रहा तो 10 से 12 अक्टूबर के बीच प्रदेश से मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Rain Alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसमी गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के लौटने की परिस्थितियां लगातार बन रही है। सबकुछ सही रहा तो 10 से 12 अक्टूबर के बीच प्रदेश से मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। हालांकि, इससे पहले बारिश का दौर जारी रहेगा।

विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के शेष भागों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

अब बदलेगा मौसम

सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र (चक्रवातीय तूफान 'शक्ति' का अवशेष) पश्चिम-मध्य अरब सागर पर अवस्थित है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके पश्चिम-मध्य अरब सागर के ऊपर पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते रहने और अगले 12 घंटों के दौरान कमज़ोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।

वहीं पश्चिमी विक्षोभ, एक प्रेरित निम्न दबाव क्षेत्र, एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में पूर्वी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल पर 4.5 किमी पर अवस्थित है। इसके साथ ही एक ट्रफ़ 28° उत्तर अक्षांश के उत्तर में एवं 77° पूर्वी देशांतर में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। जिससे मौसम बदलेगा।

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा सहित हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 48 घंटे बाद विदाई लेगा ‘मानसून’, उससे पहले ‘ताबड़तोड़’ भीगेंगे 22 जिले, Alert

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बन रहा पॉवर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम

Interactive session on Power and Renewable Energy Equipment Manufacturing Zone in MP
भोपाल

फिर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

CM Mohan Yadav arrived in Delhi and met with Home Minister Amit Shah
भोपाल

IAS अधिकारियों पर जीतू पटवारी का विवादित बयान, कहा- आइएएस चड्डी पहनकर…

Jitu Patwari controversial statement on IAS officers
भोपाल

‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

Cough Syrup Case
भोपाल

दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

diwali travel will expensive know why
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.