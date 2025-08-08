8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

भोपाल

‘मुंहफेर’ कर बैठा मानसून ‘रिटर्न’, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..

mp weather: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

mp weather
monsoon will return high speed heavy rain yellow alert in 14 districts (source-patrika)

mp weather: मध्यप्रदेश से बीते कुछ दिनों से मुंहफेर कर बैठा मानसून अब हाई स्पीड से रिटर्न होता दिख रहा है। मानसून के रिटर्न होने से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरु होगा और इन दिनों हो रही उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए इन 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 13 अगस्त के बाद पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जिससे बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 8 अगस्त को अगले चौबीस घंटे यानी 9 अगस्त की सुबह 8.30 बजे तक के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले शामिल हैं।

जानें किस वजह अचानक बदला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई असम से अमृतसर तक विस्तृत है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और कम दवाब बना हुआ है। जिसके कारण शुक्रवार को भारी बारिश होने की संभावना है। बघेलखंड और बुंदेलखंड के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

Published on:

08 Aug 2025 06:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'मुंहफेर' कर बैठा मानसून 'रिटर्न', 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..

