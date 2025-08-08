‘मुंहफेर’ कर बैठा मानसून ‘रिटर्न’, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट..

mp weather: मध्यप्रदेश से बीते कुछ दिनों से मुंहफेर कर बैठा मानसून अब हाई स्पीड से रिटर्न होता दिख रहा है। मानसून के रिटर्न होने से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरु होगा और इन दिनों हो रही उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए इन 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 13 अगस्त के बाद पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जिससे बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।