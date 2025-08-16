कृष्ण भक्ति में डूबा सीएम हाउस, श्रीकृष्ण और राधा बनकर आए 1 हजार से ज्यादा बाल गोपाल

CM House- देश-दुनिया की तरह एमपी में भी आज श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानि जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर्व, हलधर महोत्सव और लीलाधर प्रकटोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रोच्चारों के बीच श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की। सीएम हाउस में कृष्ण स्वरूप बालगोपालों का मेला सा लग गया था। यहां करीब 1 हजार सजे धजे बाल गोपाल आए। इस्कॉन इंटरनेशनल संस्था की ओर से कार्यक्रम में शामिल हुए भक्तों को भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप यानि लड्डू गोपाल की प्रतिमा, कृष्ण साहित्य एवं प्रसादी का वितरण किया गया।