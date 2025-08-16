Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कृष्ण भक्ति में डूबा सीएम हाउस, श्रीकृष्ण और राधा बनकर आए 1 हजार से ज्यादा बाल गोपाल

CM House- देश-दुनिया की तरह एमपी में भी आज श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानि जन्माष्टमी मनाई जा रही है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 16, 2025

More than 1 thousand Shri Krishna and Radha came to CM House
More than 1 thousand Shri Krishna and Radha came to CM House

CM House- देश-दुनिया की तरह एमपी में भी आज श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानि जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर्व, हलधर महोत्सव और लीलाधर प्रकटोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रोच्चारों के बीच श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की। सीएम हाउस में कृष्ण स्वरूप बालगोपालों का मेला सा लग गया था। यहां करीब 1 हजार सजे धजे बाल गोपाल आए। इस्कॉन इंटरनेशनल संस्था की ओर से कार्यक्रम में शामिल हुए भक्तों को भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप यानि लड्डू गोपाल की प्रतिमा, कृष्ण साहित्य एवं प्रसादी का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने कौरव- पांडवों के बीच हुए भीषण युद्ध महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और सदैव धर्म की रक्षा के लिए पांडवों के साथ खड़े रहे। श्रीकृष्ण ने द्वारकापुरी छोड़ते समय अपने पुत्र को सिंहासन पर नहीं बिठाया। वे अपने सिर पर सदैव मोरमुकुट धारण करते थे। इस प्रकार से योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपनी ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को हमेशा अपने सर माथे से लगाए रखा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार श्रीकृष्ण के ज्ञान, उनके उपदेश और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित कर रही है। बच्चों को संस्कारित कर गोपाल कृष्ण बनाने, उन्हें भगवान श्रीराम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप के जीवन आदर्श सिखाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए हैं।

सीएम हाउस में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में श्रीकृष्ण एवं राधा की आकर्षक वेशभूषा में सुसज्जित एक हजार से अधिक बाल गोपाल शामिल हुए। डॉ. मोहन यादव ने बाल स्वरूप गोपाल कृष्ण की प्रतिमा, सिंगार, पंजीरी, माखन मिश्री और प्रसादी वितरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालगोपालों के साथ मटकी फोड़ी और 'गोविंदा आला रे' गाना भी गाया।

नंद घर आनंद भयो-जय कन्हैया लाल की' का उद्घोष

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, भोपाल की महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के नीरज मंडलोई, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान 'हाथी घोड़ा पालकी-जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो-जय कन्हैया लाल की' का उद्घोष गूंजता रहा।

Published on:

16 Aug 2025 09:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कृष्ण भक्ति में डूबा सीएम हाउस, श्रीकृष्ण और राधा बनकर आए 1 हजार से ज्यादा बाल गोपाल

